NBA／馬刺溫班亞瑪傷退引疑慮 自認下役出場無大礙

中央社／ 聖安東尼奧31日電
溫班亞瑪在比賽中受傷，但賽後表示自己身體無礙。(路透)
溫班亞瑪在比賽中受傷，但賽後表示自己身體無礙。(路透)

聖安東尼奧馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），1月31日在球隊以134：132擊敗紐約尼克的比賽中左膝受傷，但賽後表示自己身體無礙。

綜合法新社和路透報導，這位21歲法籍球星在比賽第4節爭籃板球時落地角度不對，一跛一跛離場。他1月31日上場24分鐘，貢獻31分、13籃板，當時馬刺以96比102落後。他傷退後未再上場。

不過，他後來從休息室返回場邊，並在球隊以134：132拿下逆轉勝時與隊友一起慶祝。

賽後，溫班亞瑪表示，他左膝過度伸展，可能需要進一步檢查，但說有信心很快就能恢復狀態。

他說：「我感覺還不錯，只是有點痠痛。我非常有信心，也很樂觀。」

溫班亞瑪還說，第4節時甚至有試圖再度上場打球，「我差一點就要回去打了，但他們硬是把我拉住」。

「這只是過度伸展，應該是小傷吧，沒什麼。我們明天還是得做檢查，確保一切沒問題。」

溫班亞瑪補充，他希望能在馬刺1月2日的比賽中出賽。「我預期下場比賽就能復出，但我不確定（球團）的預期為何」。

1月31日比賽開打之前，溫班亞瑪本季出賽20場，場均24分、11.7籃板及3.5助攻。他在11月16日至12月10日因左小腿拉傷缺席12場比賽。回歸後，前6場比賽在上場時間限制下以替補身分出賽，上周末才重返先發陣容。

