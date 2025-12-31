NBA／柯瑞回老家轟26分 勇士三分雨射爆黃蜂

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
柯瑞。(路透)
柯瑞。(路透)

童年在夏洛特渡過的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天回到家鄉出賽轟進5記三分球在內的全隊最高26分，帶出勇士團隊49投24中的高外線命中率，在19685名球迷前以132：125擊敗黃蜂隊，近6場比賽贏下5戰。

柯瑞上半場投進4記三分彈，助隊半場打完取得69：64領先，第三節再以一波10：0攻勢拉開差距；黃蜂在小鮑爾（LaMelo Ball）飆進3記三分球下回個一波32：12的逆轉攻勢，但勇士有波傑姆斯基（Brandin Podziemski）加入外線開火行列，他第四節2記外線讓原本2分落後的勇士回到領先。

勇士的領先一路維持，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）最後17秒兩罰俱中攻下保險分為勝利定調，讓柯瑞在家鄉球迷前帶走勝利。

柯瑞三分球10投5中攻下全隊最高26分，三分球7投5中的波傑姆斯基和巴特勒各19分，替補的桑托斯（Gui Santos）也貢獻3記三分球在內的13分。

黃蜂米勒（Brandon Miller）攻下全場最高33分，小鮑爾三分球10投7中飆進27分，菜鳥克努佩爾（Kon Knueppel）20分，不過先發布里吉斯（Miles Bridges）和卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）都因傷缺陣下仍沒能守護主場，吞下2連敗。

