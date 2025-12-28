我的頻道

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

地震記者會髮亂領帶歪竄紅 他承認下床就衝氣象署

林書豪退休／結束15年球員生涯 林書豪曝印象最深刻一戰

記者曾思儒／新北即時報導
林書豪在球衣退休儀式和國王全體球員合影。(記者邱德祥／攝影)
今年8月宣布結束15年職業選手生涯，「哈佛小子」林書豪今天重回熟悉的新莊體育館，看著自己的7號背號升上球場；回顧這段精彩的球員生涯，他很感謝自己因為「沒了工作」而到台灣打球，15年生涯中印象最深刻的則是「林來瘋」時期在紐約和湖人隊交手的一戰。

林書豪職業生涯從勇士隊開始，尼克隊開啟的「林來瘋」時期讓他成為全球家喻戶曉的人物。今天回憶職業生涯，他選了和湖人的對戰作為生涯最特別的一戰，同時感謝選手生涯遭遇的所有經歷。

「打NBA打了九年，沒有想過離開，想留下來，CBA也是，都是沒了工作。」林書豪感性說，當下雖都是因為沒有球隊而選擇前往不同聯盟發展，但回首看都是好事，「我可以花更多時間待不同聯盟、不同球隊，9年（NBA）、3年（CBA）、3年（台灣），往後看，很感謝我能走這條路。」

林書豪還透露，對台灣有很深的連結和感動，「永遠不會忘記，第一次簽了勇士隊，姚明邀請我來台北打一個慈善明星賽。那時我剛從大學畢業，大學都沒有球迷，突然到台北，機場（畫面）我永遠不會忘記，嚇一跳，這麼多球迷、這麼多人支持，這麼愛籃球，從那以後我就知道，我必須找個辦法回台灣打球。」

十多年前就有的想法在球員尾聲實現，林書豪還成為台灣籃壇第一位退休背號的球員，他笑說當初聽到國王有這個點子時還持反對立場，但總經理毛加恩和執行長陳信生仍舉辦了今晚的儀式，「今天終於辦了這個活動，謝謝你們堅持替我做這件事。」

是否有機會以教練身份回到國王？林書豪笑說：「我覺得加入教練團的機會比較少，因為當教練也是滿辛苦，現在想不要那麼累、不要那麼痛，可以陪家人，終於有一些好玩的。」他舉例，球員時期一星期只有一餐可以「不健康」，現在是每星期是一段飯吃的健康，「有些改變可以去感受生活，現在真的是滿好的一段時間。」

林書豪出席球衣退休儀式後的記者會，侃侃而談心路歷程。記者邱德祥／攝影
林書豪在球衣退休儀式接受弟弟林書緯致贈花束。(記者邱德祥／攝影)
國王今天舉辦林書豪球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)
林書豪在球衣退休儀式和球迷揮手致意。(記者邱德祥／攝影)
