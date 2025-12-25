NBA／上半場就10失誤+里夫斯傷退 湖人不敵火箭吞3連敗

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
火箭隊球星湯普森(中)25日攻下26分。(美聯社)
火箭隊球星湯普森(中)25日攻下26分。(美聯社)

湖人在聖誕大戰中於主場迎戰火箭，不過卻從開賽後就一路挨打，最終火箭在湯普森（Amen Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）攜手攻下51分領軍下，以119：96輕取湖人，賞給湖人本賽季最長的三連敗。

在過去兩場比賽連續敗給快艇與太陽後，湖人25日在主場碰上同樣處在二連敗的火箭，不過25日首節火箭就來勢洶洶，尤其是伊森（Tari Eason）開賽就領軍打出18：8的攻勢，反觀湖人卻連連發生失誤，讓火箭在首節打完就取得37：25領先。

湖人唐西奇（Luka Doncic）在首節就發生4次失誤的情況下，第二節也慢慢進入比賽狀態，他個人第二節就進帳11分，但湖人在其他球員無法挺身而出相助的情況下，上半場打完還是以10分差距落後給火箭，而光是上半場湖人就發生高達10次失誤，其中唐西奇一人就包辦了5次。

易籃後，湖人的攻守仍不見起色，甚至上半場就發生左小腿痠痛的里夫斯（Austin Reaves），中場休息過後就未再回到場邊，反倒是上半場就拿下16分的火箭杜蘭特（Kevin Durant），在該節中段命中三分球後，幫助火箭一口氣取得17分領先，第四節湖人也陸續將主力球員換下場，比賽提前進入垃圾時間，最終火箭也以23分差距大勝，終止2連敗，也賞給湖人3連敗。

火箭25日以湯普森攻下26分、7籃板、5助攻表現最佳，杜蘭特則有25分、9助攻，包括兩人在內火箭先發球員全數得分上雙，替補上陣的謝普得（Reed Sheppard）則有13分；至於湖人唐西奇雖然有25分、7助攻，但全場也發生6次失誤，詹姆斯18分、5助攻。

