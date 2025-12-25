NBA／溫班亞瑪、佛克斯發威 馬刺本賽季三度擊敗雷霆

我的頻道

中央社即時報導
溫班亞瑪(右)。(美聯社)
溫班亞瑪(右)。(美聯社)

美國職籃NBA衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆擁有聯盟最佳戰績，但本賽季已三次輸給聖安東尼奧馬刺。今天，超級新星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以替補身分出賽，助馬刺117比102力克雷霆。

佛克斯（De'Aaron Fox）攻下全場最高的29分，溫班亞馬在26分鐘內繳出19分、11籃板成績，卡索（Stephon Castle）也為馬刺貢獻19分。

雷霆在開季強勢取得24勝1敗後，最近六場比賽苦吞四敗，其中三場是輸給馬刺。

儘管當家球星、現任NBA最有價值球員亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下22分，雷霆仍吞下本季主場15場比賽首敗。

雷霆今天開賽手感火燙，前7次出手全數命中，取得18比12領先，但馬刺在首節尾聲打出一波11比0攻勢，以41比36反超，並一路保持領先。

上半場結束時馬刺以69比60領先，三節打完後擴大至95比79。第四節一開始，雷霆以9比2反撲，但始終未能真正威脅馬刺。

目前馬刺戰績提升至23勝7負，位居西區第二，僅次於26勝5負的雷霆。

