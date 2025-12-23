NBA／又是深層靜脈血栓 巫師前鋒無限期停賽

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
巫師隊前鋒惠特摩。(美聯社)
巫師隊前鋒惠特摩。(美聯社)

巫師隊前鋒惠特摩（Cam Whitmore）被診斷出右肩上肢深層靜脈血栓，球隊宣布他無限期停賽。

檢查結果出爐前，惠特摩已經因肩膀酸痛缺席2場比賽，近一步的檢查發現血栓情形。同樣病況曾出現在馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）傷上，讓「斑馬」上季只打了46場比賽，今年7月回歸；拓荒者隊後衛里拉德（Damian Lillard）今年3月也被宣布右小腿患有深層靜脈血栓，透過抗凝血藥物治療，4月復出賽場。

惠特摩是2023年選秀會第20順位進入聯盟，前兩個賽季效力火箭隊，場均有10.8分表現；根據「ESPN Research」數據，上季他的觸球得分是0.46分，在觸球次數達1000以上的球員中名列第4。

今年7月被交易到華盛頓，年輕的惠特摩和教練基夫（Brian Keefe）合作密切，在重建中的巫師扮演重要角色，不料卻出現未預期的血栓病情。

深層靜脈血栓同樣影響活塞隊湯普森（Ausar Thompson）上季出賽時間，暴龍隊當家球星英格倫（Brandon Ingram）2019年也曾因此動手術，當時他還是湖人一員。

