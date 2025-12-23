NBA／柯瑞下半場回神 勇士23分大勝魔術

勇士以120：97奪下2連勝。（美聯社）

勇士隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）22日上半場手感冰冷，但下半場找回準星，全場26分有18分集中在下半場，加上「士官長」巴特勒（ Jimmy Butler）21分挹注，率勇士甩開魔術隊糾纏，以120：97奪下2連勝，勝率也回到5成。

柯瑞前6次外線出手都落空，第三節總算命中三分彈後除將比分追到69：71，更帶動勇士一波14：4攻勢，三節打完反以89：83超前。

第四節勇士更打出單節31：14猛攻，最終以23分差距賞給魔術近4戰的第3敗。

柯瑞全場23投10中，包括13投4中的三分球，26分是全場最高，另有6助攻和和2抄截，隊友穆迪（Moses Moody）貢獻20分，巴特勒21分，板凳出發的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）挹注16分、5助攻。

因病缺席前一場的庫明加（Jonathan Kuminga）22日仍缺陣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）希望中鋒霍福特（Al Horford）因右側坐骨神經痛缺席7戰後能在台灣時間周五的比賽回歸。

魔術下半場只拿50分，班凱羅（Paolo Banchero）21分、12籃板是全隊最佳，貝恩（Desmond Bane）20分。