NBA／扭轉20分落後 塞爾蒂克大逆轉賞溜馬5連敗

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克以103：95賞給溜馬5連敗。(美聯社)
塞爾蒂克以103：95賞給溜馬5連敗。(美聯社)

第三節還曾陷入20分落後，塞爾蒂克隊今天在當家球星布朗（Jaylen Brown）領軍下演出逆轉勝，布朗全場31分有14分集中在決勝節，助「綠衫軍」打出29：13的單節比分，最終以103：95賞給溜馬5連敗。

溜馬本季是NBA外線表現最差的隊伍，不過今天上半場三分球20投12中，命中率高達6成，半場握有61：43領先，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）第三節進球後溜馬優勢更達到69：49。

塞爾蒂克換上替補後改變戰局，三節打完差距縮小到74：82，第四節再有布朗挺身而出，讓全場為他呼喊「MVP」，加上溜馬外線手感降溫，下半場合計20投僅1中，讓主場的「綠衫軍」演出逆轉勝。

除布朗31分發揮，板凳出發的菜鳥岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）打出代表作，上場時間37分鐘是生涯新高，繳出6分、11籃板和2阻攻，正負值正21是全隊最佳；懷特（Derrick White）也有19分表現。

溜馬浪費20分領先，勝場數仍停在6場，席亞康（Pascal Siakam）25分、奈哈德（Andrew Nembhard）20分都做白工，且中鋒傑克森（Isaiah Jackson）只打2分鐘就傷退，讓原本就傷兵滿營的溜馬戰力再折損。

