我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有反轉？黃明志捲謝侑芯命案 尿檢陰性 律師：檢方可能撤回吸毒罪

誇大自動駕駛還不認錯？加州要停賣特斯拉30天

NBA／45分慘敗籃網後 公鹿教頭堅稱球隊不用大變動

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
公鹿隊本季戰績不佳，目前11勝16敗只排東區第10。（美聯社）
公鹿隊本季戰績不佳，目前11勝16敗只排東區第10。（美聯社）

公鹿隊本季戰績不佳，目前11勝16敗只排東區第10，不過教練瑞佛斯（Doc Rivers）仍有十足自信，就算前一場以45分差距輸給籃網隊，創下隊史最慘紀錄，公鹿總教頭仍認為球隊不需要太大變動。

「我喜歡我們的團隊。」瑞佛斯在17日團隊練球後受訪提到，真的很喜歡這支公鹿，「我們打得不是很好，打不好的原因有很多，不用多此一舉，真的不用，這樣做的球隊會失敗，我只是實話實說，我已經在這圈子那麼久了。」

公鹿開季5戰打下4勝，但接續22場比賽只再進帳7勝，從10月底後就不曾嚐到連勝滋味，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）還因右小腿拉傷，從12月4日後就沒有出賽紀錄，缺席的10場比賽公鹿只拿2勝。

連勝難求不說，公鹿前一場還以破隊史紀錄的45分差輸球，後衛羅林斯（Ryan Rollins）形容這是場顏面盡失的比賽，不過球隊趁NBA盃空檔得到休息時間，球隊也安排連兩天的訓練，希望能改善球隊發生的錯誤。

小波特（Kevin Porter Jr.）形容，這場45分差距的慘敗讓大家都甦醒，絕對不會想再經歷一次，也從中獲得教訓。

瑞佛斯也說，球隊當然想打得更好，大家也很喜歡現在的戰術體系和防守體系，不過必須做出些調整。他也提到，當一支球隊陷入低潮，就會被指責不夠努力，但影響球隊表現的因素有很多，而執行到位、表現出色的球隊自然看起來更努力，「這就像先有雞還是先有蛋，總得先有個起頭，從某些事上得到自信後，一次又一次做到。這麼說吧，我更關注執行面，而不是感覺、心態這些，這是我的個人觀點。」

NBA

上一則

NBA／尼克將不在主場掛NBA盃錦旗 放眼重返總冠軍賽目標

延伸閱讀

美加墨世界盃冠軍 獎金5000萬…48球隊至少可拿1050萬

美加墨世界盃冠軍 獎金5000萬…48球隊至少可拿1050萬
川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位

川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位
NBA／放棄競爭個人獎項？ 瑞佛斯盼字母哥腿傷休好休滿

NBA／放棄競爭個人獎項？ 瑞佛斯盼字母哥腿傷休好休滿
拒分享糧食券用戶資料 農業部長威脅藍州下周起斷經費

拒分享糧食券用戶資料 農業部長威脅藍州下周起斷經費

熱門新聞

道奇隊今年在自由市場上重磅補強終結者狄亞茲。(美聯社)

道奇簽下狄亞茲靠他洗腦？退役名將：我和他聊了兩小時

2025-12-14 13:08
國際足球總會16日宣布下調部分世界盃門票價格，每場比賽將提供60元門票給「忠實球迷」。圖為國際足總主席英凡提諾。(美聯社)

2026世界盃惹怒足球迷 FIFA讓步：提供參賽國球迷60元門票

2025-12-16 19:39
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

2025-12-15 19:25
國際足總（FIFA）主席英凡蒂諾與大力神盃。（新華社）

2026世界盃決賽門票破4000美元 球迷感到「背叛」

2025-12-13 22:46
阿根廷球王梅西訪問印度出席活動，卻引發「快閃爭議」。他在加爾各答鹽湖體育場現身僅約20分鐘即離場，部分失望的球迷情緒失控，拆毀座椅、破壞場內橫幅與帳棚，並朝球場投擲塑膠椅與水瓶，現場一度混亂。(美聯社)

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

2025-12-14 02:30
12月13日，谷愛凌在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

滑雪世界盃雲頂站 谷愛凌3連冠：我有一顆大心臟

2025-12-13 18:19

超人氣

更多 >
4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁

4大生肖中年暴富：38歲後迎來事業高峰、人生不再為錢發愁
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏