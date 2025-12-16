NBA／最年輕40分先生 18歲佛雷格42分 打破詹皇紀錄

我的頻道

中央社／鹽湖城16日綜合外電報導
獨行俠18歲選秀狀元佛雷格。（路透）
獨行俠18歲選秀狀元佛雷格。（路透）

NBA達拉斯獨行俠18歲選秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）16日對陣猶他爵士時攻下42分，成為NBA史上最年輕單場40分球員，超越過去由湖人球星詹姆斯（LeBron James）所保持的19歲以下最高得分紀錄。

雖然獨行俠在經延長賽以133：140不敵猶他爵士，但這場比賽仍成為佛雷格生涯代表作。

綜合NBA官網與體育頻道ESPN報導，佛雷格在中場結束，便寫下個人生涯半場24分新高。

終場哨音響起時，他也成為獨行俠隊史第4位單場拿下40分的新秀，與文森（Jay Vincent、1982年兩度）、艾奎爾（Mark Aguirre、1981年）及博布瓦（Roddy Beaubois、2010年）齊名。

而佛雷格此戰42分，也讓他成為聯盟史上第1位在單場拿下至少40分的18歲球員，超越過去由詹姆斯所保持的19歲以下最高得分紀錄，詹姆斯是在2003年12月13日對塞爾提克時創下37分紀錄。

另外，這位即將在周日年滿19歲的選秀狀元，全場還抓下7籃板、送出6助攻，另有2阻攻、1抄截，展現全方位身手。他也成為NBA史上第3位單場至少繳出40分、5籃板、5助攻的青少年球員，並與詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）並列。

佛雷格本季場均可得17.5分、6.3籃板及3.4助攻，目前居NBA Kia新秀排行榜（NBA’s Kia Rookie Ladder）之首，16日這場代表作，也讓他持續穩居榜首位置。

