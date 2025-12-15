NBA／暴龍終止4連敗 熱火創本季得分新低 還有傷兵

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
暴龍隊15日以106：96逆轉熱火隊。(美聯社)
暴龍隊15日以106：96逆轉熱火隊。(美聯社)

暴龍隊15日靠第四節拉尾盤，以106：96逆轉熱火隊，除終止4連敗，且讓熱火本季首度得分被壓制在100分以下。

熱火進入第四節還握有77：74領先，韋爾（Kel'el Ware）灌籃得手後優勢擴大到5分，但暴龍馬上連拿9分超前比數，這波攻勢更擴大到17：4。

熱火節末在鮑威爾（Norman Powell）罰球得手後一度追到96：100，但35.8秒暴龍巴恩斯（Scottie Barnes）籃下放進保險分還造成犯規，當下立刻開心吶喊慶祝，他罰球失手雖錯過「3分打」機會，但戰局也底定，最終暴龍就以106：96踢館成功。

英格倫（Brandon Ingram）攻下全場最高28分，包括7投5中的三分球，巴恩斯也有17分、10籃板「雙10」演出，奎克利（Immanuel Quickley）15分，聯手為球隊6戰5客場的征途開出紅盤。

賽前同是4連敗的熱火，不但無法中斷連敗，替補前鋒約維奇（Nikola Jovic）上場短短12秒就傷到手肘退場，儘管阿德巴約（Bam Adebayo）和鮑威爾都有20分發揮，但團隊第四節只拿19分，本季首度得分兩位數，在主場苦吞5連敗。

