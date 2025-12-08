我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對H200分潤怎麼抽？白宮：從台灣出口時徵收25%關稅

加州毒蘑菇高發期致1死21中毒 這品種最常見

NBA／衛斯特布魯克大三元做白工 溜馬拉尾盤退國王

記者曾思儒／即時報導
衛斯特布魯克繳出24分、13籃板、14助攻的「大三元」，但無助國王贏球。（路透）
衛斯特布魯克繳出24分、13籃板、14助攻的「大三元」，但無助國王贏球。（路透）

溜馬隊8日雖在主場浪費最多19分領先，但奈哈德（Andrew Nembhard）第四節挺身而出，除外線、切入換成分數，還有助攻表現，以本季首度的「雙10」數據率隊打出19：4的節末攻勢，以116：105擊敗國王隊，收下本季第2次連勝，讓國王後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的「大三元」做白工。

本季飽受傷兵困擾的溜馬，碰西區排名也排後段班的國王，首節就取得35：23領先，半場打完優勢擴大到66：51，第三節奈哈德飆進外線後領先達到全場最多的77：58；國王靠拉文（Zach LaVine）連飆三分彈吹起反攻號角，三節打完將差距縮小到88：92。

第四節10分47秒華克（Jarace Walker）投進三分球讓溜馬仍維持97：90領先優勢，但接續超過5分鐘溜馬1分未得，反被國王打出9：0的逆轉攻勢，不過溜馬進攻即時復甦，奈哈德和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）連三波進攻都命中外線，奈哈德切入也得手，不到100秒內回敬11：0猛攻，讓溜馬回到108：101領先。

國王最後5分多鐘只有德羅展（DeMar DeRozan）和衛斯特布魯克各進一球，宣告反撲失利，吞下近6場的第5敗。

奈哈德攻下全場最高28分外帶全隊最高12助攻，本季首度「雙10」，馬瑟倫和席亞康（Pascal Siakam）也各有25分和23分發揮；衛斯特布魯克繳出24分、13籃板、14助攻的「大三元」成績，德羅展貢獻20分，無奈仍錯過勝利。

上一則

NBA／砸人慣犯 貝恩動手代價收3.5萬元罰單

延伸閱讀

NBA／連拿10分做「加冕」慶祝動作 詹姆斯：從來沒做過

NBA／連拿10分做「加冕」慶祝動作 詹姆斯：從來沒做過
NBA／魔術得分王華格納空中接力被毀掉 落地傷退 教頭喊心痛

NBA／魔術得分王華格納空中接力被毀掉 落地傷退 教頭喊心痛
NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多
NBA／戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭

NBA／戴維斯手感回溫飆29分 獨行俠轟下火箭

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
中國216公分長人楊瀚森今年NBA選秀會第一輪16順位被挑中，7日迎接生涯第一場先發。（路透）

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

2025-12-08 00:30
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人