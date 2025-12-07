我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電車抵稅沒那麼簡單 華女踩雷後才知門檻限制多

冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

NBA／庫明加坐板凳 巴特勒率勇士打爆前東家公牛

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勇士隊「士官長」巴特勒7日面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎。（路透）
勇士隊「士官長」巴特勒7日面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎。（路透）

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）7日面對前東家公牛隊獲得粉絲熱烈歡迎，他以19分、8籃板和6助攻回應球迷，勇士更寫下123：91大勝，在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣下奪下2連勝。

巴特勒2011年選秀會被公牛選中，生涯前6個賽季都在芝加哥打球，期間3度入選明星賽；7日是巴特勒2月從熱火被交易到勇士後，首度來到芝加哥，勇士首節就取得38：25領先，第三節更一度擴大優勢到24分。

公牛結末一波14：0攻勢雖縮小差距，但巴特勒連拿5分，之後投進一記後撤步三分球，更讓勇士回到22分領先，加上公牛單節僅拿15分，讓勇士以32分懸殊差距帶走勝利。

勇士7日團隊三分球47投22中，替補後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）三分球9投5中攻下全隊最高的21分，巴特勒和波斯特（Quinten Post）各19分，不過昨天10投僅1中的庫明加（Jonathan Kuminga）全場坐滿凳。公牛以吉迪（Josh Giddey）18分最高。

大勝的勇士還有好消息，缺陣5場的柯瑞預計12日回到主場出戰灰狼隊回歸。

柯瑞 芝加哥

上一則

NBA／詹姆斯致勝三分球、唐西奇大三元 湖人打退76人

延伸閱讀

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休「殘陣」勇士爆冷退騎士

NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休「殘陣」勇士爆冷退騎士
NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘

NBA／柯瑞缺陣 巴特勒繳全能數據 率勇士主場退鵜鶘
NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭

NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭
NBA／拓荒者落選秀板凳殺出 柯瑞38分白搭勇士苦吞3連敗

NBA／拓荒者落選秀板凳殺出 柯瑞38分白搭勇士苦吞3連敗

熱門新聞

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

2025-12-06 19:45
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01
美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。路透

NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

2025-12-03 14:07

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備