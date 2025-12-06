NBA／柯瑞、格林、巴特勒全休「殘陣」勇士爆冷退騎士

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
勇士以99：94爆冷擊敗騎士隊。（美聯社）
勇士以99：94爆冷擊敗騎士隊。（美聯社）

勇士隊6日不只當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）、霍福特（Al Horford）、小柯瑞（Seth Curry）和梅爾頓（De'Anthony Melton）也都沒上陣，但替補陣容克服首節只拿12分劣勢，在史班瑟（Pat Spencer）19分發揮下以99：94爆冷擊敗騎士隊。

勇士前一場碰騎士隊首節只拿10分，寫下隊史單節最低分紀錄，6日「慢熱」狀況持續，首節只拿12分，不過騎士單節也只有18分進帳。

第二節後段勇士打出27：8猛攻，單節33：18的得分讓領先易主，半場打完反取得45：36領先；第三節尾聲勇士出現超過3分鐘沒得分的進攻低潮，靠波傑姆斯基（Brandin Podziemski）讀秒階段的三分球破網終結得分荒，也帶著72：62領先進入決勝節。

騎士當家球星米契爾第四節率隊追分，他外線破網讓差距縮小到77：80，不過史班瑟連飆進2記三分彈，個人獨拿8分下讓勇士領先回到兩位數。比賽尾聲騎士在米契爾領軍下追到91：94，但波傑姆斯基籃下完成高難度進球，騎士大好追分機會葛蘭特（Darius Garland）2罰又只1中，讀秒階段勇士桑托斯（Gui Santos）2罰雖也1中，不過米契爾的追平外線失手，史班瑟最後4.1秒2罰俱中為勇士鎖定勝利，讓主力都休兵的勇士爆冷以99：94踢館成功。

史班瑟三分球4投3中攻進19分是勇士最高，還傳出7助攻，替補的桑托斯14分是勇士次佳；騎士米契爾飆進7記三分球在內的29分最佳，莫布里（Evan Mobley）18分、10籃板，泰森（Jaylon Tyson）11分、11籃板。

