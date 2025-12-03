NBA／扭傷後狂轟52分 穆雷飆10記三分彈射倒溜馬

穆雷上演飆分秀，面對溜馬隊狂轟生涯次高的52分，其中三分球11投10中。（美聯社）

金塊隊明星後衛穆雷（Jamal Murray）3日上演飆分秀，面對溜馬隊狂轟生涯次高的52分，其中三分球11投10中、命中率超過9成，加上隊友約柯奇（Nikola Jokic）「準大三元」發揮，聯手助隊以135：120踢館成功。

金塊首節握有33：28領先，第二節最後4分多鐘再打出22：3的猛攻，帶著72：48大幅領先進入下半場。

穆雷上半場三分球6投5中飆進23分，第三節更包辦全隊前11分的10分，率金塊一路維持兩位數優勢，華森（Peyton Watson）兩罰俱中後金塊優勢更達全場最多的92：63。

溜馬第四節打出13：4攻勢，將差距縮小到92：106，不過穆雷持續火力放送，單場第10記三分球破網不但讓他完成生涯第5場得分50分紀錄，金塊領先也擴大到128：112。

金塊持續保持安全領先下，最後1分41秒穆雷、約柯奇等主力就換下場休息，在板凳區看球隊以135：120帶走勝利。

穆雷前一場面對獨行俠隊扭傷腳踝提前退場，3日馬上以飆分表現證明身體無礙；他上場36分鐘就轟下52分，僅次於今年2月碰拓荒者隊的生涯最高55分，且25投19中，三分球更有11投10中的驚人表現。約柯奇贊助24分、13助攻、8籃板，板凳出發的布朗（Bruce Brown）挹注14分。

溜馬團隊也有6人得分兩位數，以席亞康（Pascal Siakam）23分最高，無奈仍吞下本季第18場敗仗，4勝18敗戰績在東區僅優於3勝的巫師隊。