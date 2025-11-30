NBA／綠衫軍浪費21分領先 普里查德轟42分驚險退騎士

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克以117：115打敗騎士隊。（美聯社）
塞爾蒂克以117：115打敗騎士隊。（美聯社）

塞爾蒂克隊今天差點搞砸最多21分領先，騎士隊在米契爾第四節尾聲連飆外線下（Donovan Mitchell）將比分縮小到2分差，不過「綠衫軍」上季奪下最佳第六人普里查德（Payton Pritchard）把握關鍵罰球、轟下本季新高42分，加上布朗（Jaylen Brown）大三元助陣，讓塞爾蒂克驚險以117：115帶走勝利。

作客的塞爾蒂克半場打完取得58：51領先，第三節最多領先更達21分，甚至最後1分55秒普里查德2罰俱中後仍握有110：99領先，不過騎士葛蘭特（Darius Garland）外線先破網，米契爾再追加2記三分彈，最後20秒追到112：114。

普里查德5.9秒的兩罰俱中讓綠衫軍領先回到4分，葛蘭特最後1.2秒雖再飆進外線，但時間幾乎走完，布朗把握第一球後第二球失手，騎士就算抓下籃板時間也走完，讓塞爾蒂克驚險踢館成功。

布朗完成19分、12籃板、11助攻的「大三元」，普里查德轟進6記三分球在內的42分，在懷特（Derrick White）和克塔（Neemias Queta）輪休下仍奪勝。

騎士在先發中鋒艾倫（Jarrett Allen）、南斯（Larry Nance Jr.）、鮑爾（Lonzo Ball）和麥瑞爾（Sam Merrill）都因傷缺陣下，以莫布里（Evan Mobley）27分、14籃板最佳，葛蘭特21分，最後爆發的米契爾18分。

