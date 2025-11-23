NBA／三巨頭頂住爵士反撲 湖人奪4連勝 唐西奇拿33分

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)
湖人隊23日以108：106奪下4連勝。(美聯社)

湖人隊23日和爵士隊進行五天內的第2度交手，第四節最多領先13分的湖人差點搞砸勝利，不過率爵士反撲的馬卡南（Lauri Markkanen）致勝中距離失手、隊友喬治（Keyonte George）的絕殺外線也沒進框，讓湖人驚險以108：106奪下4連勝。

剛迎接「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）歸隊的湖人，23日卻出現新傷兵，先鋒中鋒艾頓（Deandre Ayton）第二節因右膝挫傷退場，且沒再回歸，不過球段半場打完仍握有62：55優勢。

爵士第三節在喬治發揮下打出一波14：1的逆轉攻勢，反以72：68超前，最多領先到78：71，但湖人有里夫斯（Austin Reaves）、唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯聯手追分，三節打完回到84：81領先，第四節唐西奇外線破網後湖人更拉開差距到98：85。

前三節手感低迷的馬卡南第四節回神，他先飆外線再籃下打進，個人連拿5分讓爵士回到戰局；最後40秒他再飆外線，單節12分進帳讓爵士追到106：107。馬卡南有機會的超前中距離失手，但5.8秒唐西奇2罰僅1中，讓比賽仍握有懸念。

爵士最後一擊，喬治底線絕殺外線失手，讓湖人以108：106收下4連勝。

唐西奇23日三分球12投僅3中仍有33分、11籃板、8助攻，里夫斯22分、10籃板，詹姆斯17分、6籃板、8助攻；爵士以喬治27分最高，馬卡南20分有12分集中在決勝節。

湖人 唐西奇

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
11月18日，在香港舉行的2027年亞洲盃預選賽小組賽中，香港隊主場1：2不敵新加坡隊。(新華社)

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

2025-11-19 23:00
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

2025-11-20 21:54
C羅參加沙國王儲晚宴。(路透)

足球／C羅參加白宮晚宴 川普：我兒子是你的超級粉絲

2025-11-19 00:12

