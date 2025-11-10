NBA／客場之旅差點又翻船 唐西奇飆38分率湖人險勝黃蜂

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
唐西奇。(路透)
唐西奇。(路透)

湖人隊今天作客黃蜂隊主場，儘管黃蜂在缺少小鮑爾（LaMelo Ball）的情況下近6場比賽吞下5敗，今天卻在第四節展開猛烈反撲嚇出湖人一身冷汗，不過湖人靠著唐西奇（Luka Doncic）、史馬特（Marcus Smart）關鍵4罰命中，以121：111險勝黃蜂，收下賽季第8勝。

湖人客場之旅首站在老鷹隊主場踢到鐵板後，今天作客黃蜂主場賽前也傳出球隊一哥詹姆斯（LeBron James）已加入發展聯盟南灣湖人隊進行對抗訓練，有望在湖人回到主場後就歸隊，不過湖人今天面對黃蜂依舊是打得有驚無險。

湖人上半場雖然唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）就輪番出擊，分別攻下21分與17分，但黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）扛起球隊大旗，上半場就投進4記三分球拿下17分，其中16分集中在首節，加上克努佩爾（Kon Knueppel）也有13分進帳，上半場打完湖人也僅以2分領先。

易籃後黃蜂突然陷入進攻乾旱期，單節僅有15分進帳，反觀湖人維持火燙手感，在前三節打完後反倒取得18分領先；不過末節最後2分半分鐘黃蜂攻勢再起，在布里吉斯領軍下短短不到2分鐘就從落後14分追到6分差距，但關鍵時刻湖人唐西奇和史馬特連續4罰命中，幫助湖人最終仍以10分差距收下勝利。

湖人以唐西奇攻下38分、7助攻表現最佳，在他領軍下先發五人得分全數上雙，里夫斯和八村壘分別攻下24分與21分，史馬特則有13分、6助攻、7抄截演出；黃蜂則以布里吉斯34分最佳，克努佩爾19分、10籃板、9助攻準大三元演出。

