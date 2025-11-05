我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

NBA／詹姆斯創紀錄生涯第23季首戰 最快19日主場對爵士

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
詹姆斯近期將展開五對五實戰訓練，最快有望趕在11月19日主場出戰爵士。（美聯社）
詹姆斯近期將展開五對五實戰訓練，最快有望趕在11月19日主場出戰爵士。（美聯社）

今年開季受到下背部與右側坐骨神經痛影響持續缺陣的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），在5日傳出近期將展開五對五實戰訓練，最快有望趕在11月19日主場出戰爵士的比賽中就復出，達成聯盟史上首位在個人生涯第23個賽季出賽的里程碑。

詹姆斯今年受到右側坐骨神經疼痛問題影響，在生涯的第23個賽季首度錯過了開季，並預計將休養三至四周，而過去一段時間詹姆斯除了持續個人訓練外，也傳出他接下來將恢復五對五訓練。

不過湖人在5日於主場出戰完馬刺後，接下來將展開五場的客場之旅，詹姆斯將不會隨隊出征，是否會加入湖人附屬的發展聯盟南灣湖人進行訓練，或是等待湖人結束客場之旅後再加入訓練，目前仍不得而知，但這也代表詹姆斯最快在11月19日湖人主場出戰爵士的比賽中就有機會復出。

而湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）在日前受訪談及詹姆斯的復原狀況時就曾表示，詹姆斯的歸隊流程將會按照程序來走，「目前我們還沒有一個具體日期，只有一個大概的範圍，我們希望他在完成所有檢查後，預計在11月的第二、三周就能歸隊。」湖人在開季前八場比賽打完拿下6勝2敗成績，排名在西區第三名。

湖人 馬刺

上一則

MLB／道奇上「吉米夜現場」K·赫南德茲憶G7一度絕望躺平

下一則

NBA／米契爾兩度單節狂轟15分 騎士輕取76人扳平戰績

延伸閱讀

NBA／資深媒體人點出湖人3大隱憂 直言將陷「混亂之年」

NBA／資深媒體人點出湖人3大隱憂 直言將陷「混亂之年」

NBA／詹姆斯缺席開幕戰 唐西奇談定位：能贏球都好

NBA／詹姆斯缺席開幕戰 唐西奇談定位：能贏球都好
NBA／誤會詹姆斯「第2次決定」要退休 球迷買高價票 怒告詐欺

NBA／誤會詹姆斯「第2次決定」要退休 球迷買高價票 怒告詐欺
NBA／坐骨神經痛將缺席3至4周 詹姆斯生涯首度無緣開幕戰

NBA／坐骨神經痛將缺席3至4周 詹姆斯生涯首度無緣開幕戰

熱門新聞

道奇隊總教頭羅伯茲29日出席記者會。(美聯社)

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要成為歷史

2025-10-30 03:43
小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽