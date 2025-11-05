NBA／哈登首節狂轟17分白搭 亞歷山大領軍雷霆開季8連勝

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
亞歷山大領軍雷霆收下開季8連勝，繼續穩居聯盟龍頭。（美聯社）
開季7連勝的雷霆隊4日作客快艇隊主場，首節一度遭到哈登（James Harden）三分砲火轟炸，不過亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍展開猛烈反撲，尤其第三節進帳18分，幫助雷霆超前比數後就提早打卡下班，最終雷霆也以126：107收下開季8連勝，繼續穩居聯盟龍頭。

衛冕軍雷霆開季展現火熱狀態，日前拉出一波7連勝後，4日作客快艇主場，不過首節就面臨嚴苛考驗；快艇在球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）缺陣的情況下，哈登率先發難，單節投進4記三分球拿下17分，也率領快艇取得33：23領先。

不過接下來雷霆展開猛烈反撲，在團隊輪流開砲下，單節打出33：24的反擊，上半場結束前將落後分數追到僅剩1分，且第三節亞歷山大更是直接挺身接管戰局，爆量拿下18分，雷霆也在他帶動下，後三節得分都突破30分，擺脫快艇糾纏，最終以19分差距收下開季8連勝，締造改名雷霆後隊史最佳戰績。

亞歷山大上場29分鐘攻下30分送出12助攻，成為聯盟史上首位連續3場比賽打不到30分鐘，但都拿下至少30分的球員；替補上陣的喬伊（Isaiah Joe）投進6記三分球，拿下22分。

快艇4日則以哈登25分表現最佳，柯林斯（John Collins）17分、4籃板。

