NBA／太陽老闆坦言本季令人失望 除布克外其他人都能賣

布克。(路透)

在本季無緣季後賽 後，太陽球團隨即做出人事異動開除了總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer），老闆伊許比亞（Mat Ishbia）在今天受訪時坦言，對於球隊本季的表現感到相當失望，也不樂見球隊再組建豪華的陣容卻無法打出特色和贏球，言談間也透露除了布克（Devin Booker）外，其他人都可能成為交易籌碼。

太陽本季在組成布克、杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradly Beal）的三巨頭陣容後，卻因為傷病與戰力整合問題走得跌跌撞撞，包括在季中交易大限前一度傳出可能將比爾送出進行陣容整頓，不過最終卻是雷聲大雨點小，導致太陽在下半季戰績不見起色，最終以西區第11名無緣附加賽。

在賽季確定提前結束後，太陽球團也隨即宣布開除總教練布丹霍澤，且這個休賽季恐將面臨陣容上的巨大異動，老闆伊許比亞在今天受訪時就說：「這是一個令人尷尬的賽季，對吧，感覺真的糟透了，我和你們一樣看了每一場比賽，從我到管理階層、教練、球員甚至球場人員，沒有人會為此自豪或是開心，這是一個失敗的球季。」

在2023年以40億美元的價碼買下太陽後，伊許比亞直言本賽季是太陽隊史最令人失望的賽季之一，不只是因為防守是聯盟倒數，也幾乎無法與聯盟菁英球隊抗衡，更重要的是失去了太陽的特色，「我希望建構的是一支讓人感到自豪的球隊，首先它必須要有自己的特色，像是勇氣、決心、職業道德、辛勤付出或是快樂，這些我們都還沒有。」

儘管陣容上的震盪是在所難免，但伊許比亞也在受訪過程中強調，布克依舊會是這支球隊的非賣品，「他會是我們的特權球員，他做出了不少令人驚嘆的事情，但更重要的是，在與他聊過後，我們很多想法一致，他的使命和我的使命非常相似，我們會攜手為鳳凰城帶來總冠軍。」

在將持續以布克作為建隊核心的情況下，另外兩大球星杜蘭特以及比爾就可能成為太陽重新建構陣容的重要交易籌碼，不過伊許比亞也深知，在那之前必須先為球隊找到一名好的總教練，「我們必須先做好下一次招聘的工作，我們會做好這一點的。」