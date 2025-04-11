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NBA／藍道、愛德華帶動 灰狼單節飆52分 寫隊史新高

記者劉肇育／綜合報導
藍道（左）、愛德華帶動球隊拿下隊史新高的單節52分。（美聯社）
藍道（左）、愛德華帶動球隊拿下隊史新高的單節52分。（美聯社）

還在為西區季後賽最終席次卡位的灰熊隊與灰狼隊10日在曼菲斯交手，儘管上半場打完灰狼還一度以4分落後，不過靠著第三節藍道（Julius Randle）、愛德華（Anthony Edwards）帶動球隊拿下隊史新高的單節52分逆轉，最終灰狼就在愛德華狂飆44分領軍下，以141：125擊敗灰熊，賽後兩隊與勇士隊同為47勝33敗。

灰熊、勇士與灰狼在10日賽前各以半場勝差排名西區第6至8名，加上第4、5名的金塊隊與快艇隊也僅以半場勝差領先，讓西區季後賽卡位戰進入白熱化階段。而10日排名第6名的灰熊也在主場出戰第8名灰狼，上半場灰熊在莫蘭特（Ja Morant）與貝恩（Desmond Bane）攜手攻下42分領軍下，還以5分差距領先灰狼。

不過易籃後賽況卻風雲變色，灰狼大前鋒藍道在第三節前段與愛德華一內一外的轟炸籃框，尤其是藍道靠著精采的單打腳步讓灰熊防不勝防，帶領灰狼在該節前6分鐘打出一波30：7的攻勢，光是在第三節藍道與愛德華就分別攻下14分與18分，帶領灰狼團隊投進7記三分球，拿下創隊史紀錄的單節52分，並取得22分領先。  

儘管第四節灰熊趁著灰狼手感降溫展開反撲，一度追到僅剩10分差距，但最終灰狼仍是在團隊6人得分上雙，其中愛德華攻下全場最高44分，藍道也有31分、10籃板、5助攻的全能演出下，以16分差距取勝。

至於灰熊10日則是以莫蘭特攻下36分最佳，貝恩則有28分進帳，傑克森（Jaren Jackson Jr.）23分，不過在10日輸球後，灰熊戰績也被灰狼、勇士追上，三隊同為47勝33敗，讓西區最後3席季後賽門票之爭變得更加難分難解。

藍道、愛德華（見圖）帶動球隊拿下隊史新高的單節52分。（美聯社）
藍道、愛德華（見圖）帶動球隊拿下隊史新高的單節52分。（美聯社）

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