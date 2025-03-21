NBA／柯瑞摔傷超大聲 格林都嚇到 巴特勒主動扛責獲讚

勇士隊球星巴特勒20日繳出「大三元」表現。（路透）

勇士隊20日在主場出戰暴龍隊的賽事中，在第三節時卻發生剛歸隊的主控柯瑞 （Stephen Curry）摔傷退賽的狀況，但最終勇士在巴特勒（Jimmy Butler）取得「大三元」領軍下，仍是以3分差距險勝暴龍，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）也透露，柯瑞原希望能回到場上，不過球隊在保險 起見下勸退他。

柯瑞在前一場比賽才因為背傷與疲憊缺陣，在歸隊後又在第三節切入分球時遭撞倒在地，在背部受到撞擊的情況下，導致骨盆挫傷狀況，並將接受核磁共振檢查進一步確定傷勢狀況。

談到柯瑞重摔在地那一刻，不僅勇士成員都飽受驚嚇，連暴龍主帥拉亞柯維奇（Darko Rajakovic） 都主動喊暫停關心柯瑞狀況，20日攻下勇士全隊最高21分的格林（Draymond Green）說：「這真的是瘋狂的一刻，無論是對我們還是對他，全場都聽到那次聲響，這是非常可怕的時刻，希望他沒事。」

所幸第四節勇士在巴特勒挺身而出下，仍是在比賽末段擋下暴龍反撲，以3分差距拿下勝利，拿下16分、12助攻、11籃板大三元的巴特勒說：「無論柯瑞是否上場，我們都必須要打出完美的表現，我們承擔不起任何失誤付出的代價，因為我們已經沒有一個能夠幫助我們重新回到比賽狀態的領導者。」

勇士主帥柯爾在談到巴特勒於柯瑞傷退後主動扛起勝負重任時也說：「巴特勒很了解場上情勢，他主動要求持球，還會在不同位置要球進攻，為我們創造了很多進攻機會，尤其是在比賽最後階段的火鍋更對比賽造成影響，他不需要特別得分就能帶領球隊取得勝利。」