我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曹啟泰大年夜驚傳中風 「還能留著這條命…不容易」

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

NBA／杜蘭特隊教頭「甩手」 太陽克服23分落後逆轉快艇

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
杜蘭特「甩掉」教練手成轉類點，太陽在第四節打爆快艇演神奇逆轉秀。（路透）
杜蘭特「甩掉」教練手成轉類點，太陽在第四節打爆快艇演神奇逆轉秀。（路透）

近況都糟的太陽隊和快艇隊4日正面交鋒，最多落後23分的太陽第四節演出神奇逆轉勝，在當家球星杜蘭特（Kevin Durant）單節19分領軍下以119：117賞給快艇3連敗。

近10戰吞下8敗的太陽，第一節握有30：24領先，但杜蘭特卻被鏡頭捕捉到暫停時和總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）交談後，布丹霍澤拉住杜蘭特手卻被甩開的畫面；且第二節快艇打出單節41：19攻勢，半場打完反以65：49逆轉，第三節在「大鬍子」哈登（James Harden）外線進球後領先更擴大到89：66。

三節打完落後19分的太陽，第四節先打出11：2攻勢回到戰局，6分33秒杜蘭特飆進外線後差距更縮小到100：102，4分17秒杜蘭特飆進中距離更助隊106：106追平比數，3分01秒布克（Devin Booker）上籃得手更讓太陽第二節後首度超前；杜蘭特持續追加分數，僅管讀秒階段犯規讓哈登罰球追分，不過最後36秒太陽奇兵吉萊斯比（Collin Gillespie）投進關鍵三分彈，僅管5.9秒布克2罰不進讓戰局出現變數，但哈登第一罰命中、第二罰故意不進後，快艇沒能將追平球送進框，讓太陽驚險以119：117拿下勝利。

杜蘭特轟下全隊最高34分，其中19分集中在決勝節，助隊打出單節43：22的逆轉攻勢，也完成本季對快艇的4戰「橫掃」；布克今天貢獻17分，但「三巨頭」之一的比爾（Bradley Beal）只打15分鐘就因左小腿酸痛傷退，留下0分成績單沒再回歸。

錯失止敗機會的快艇以祖巴茲（Ivica Zubac）35分最佳，雷納德（Kawhi Leonard）和哈登各21分。

快艇

上一則

NBA／詹姆斯生涯5萬分達標 湖人輕取鵜鶘奪7連勝

延伸閱讀

NBA／明星賽負面聲音多 杜蘭特嗆：取消舉辦讓大家休息

NBA／明星賽負面聲音多 杜蘭特嗆：取消舉辦讓大家休息
詹皇突缺席 柯瑞、杜蘭特挑大樑 老年明星隊殺入決賽

詹皇突缺席 柯瑞、杜蘭特挑大樑 老年明星隊殺入決賽
NBA／拒回老東家勇士 杜蘭特曝下家是火箭

NBA／拒回老東家勇士 杜蘭特曝下家是火箭
NBA／杜蘭特生涯3萬分達陣 但太陽輸了 勝率跌破5成

NBA／杜蘭特生涯3萬分達陣 但太陽輸了 勝率跌破5成

熱門新聞

湯普森。(美聯社)

NBA／感謝醫生助東山再起 湯普森親贈2022年冠軍戒

2025-02-26 21:46
經典賽資格賽，中華隊成功擊敗西班牙隊，搶下明年經典賽會內賽門票。記者許正宏／攝影

MLB官網火速報導中華隊晉級：讓人無法想像的事沒發生

2025-02-25 11:06
湖人隊球星唐西奇22日拿下32分。(美聯社)

NBA／唐西奇飆32分 打出加盟湖人代表作 終結金塊9連勝

2025-02-23 01:12
有球迷拿著「台南Josh」身披西班牙國旗的照片，為中華隊加油。(擷自YouTube@Chris Liao)

世棒經典賽／台南Josh的詛咒紅到世界 美國球評也驚嘆

2025-02-27 14:03
已經去世的涉賭美國職棒大聯盟MLB安打王羅斯。(美聯社)

川普力挺涉賭MLB安打王羅斯 喊話赦免但內容不明

2025-03-01 14:59
大谷翔平2月28日在春訓練球。(美聯社)

MLB／惡整教頭後收「回禮」 大谷開車門滿滿彩色小球滾出來

2025-03-01 01:30

超人氣

更多 >
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價
小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中