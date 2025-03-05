NBA／杜蘭特隊教頭「甩手」 太陽克服23分落後逆轉快艇

杜蘭特「甩掉」教練手成轉類點，太陽在第四節打爆快艇演神奇逆轉秀。（路透）

近況都糟的太陽隊和快艇 隊4日正面交鋒，最多落後23分的太陽第四節演出神奇逆轉勝，在當家球星杜蘭特（Kevin Durant）單節19分領軍下以119：117賞給快艇3連敗。

Kevin Durant and Mike Budenholzer exchange words. 👀



pic.twitter.com/fLoPAzA25r — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年3月5日

近10戰吞下8敗的太陽，第一節握有30：24領先，但杜蘭特卻被鏡頭捕捉到暫停時和總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）交談後，布丹霍澤拉住杜蘭特手卻被甩開的畫面；且第二節快艇打出單節41：19攻勢，半場打完反以65：49逆轉，第三節在「大鬍子」哈登（James Harden）外線進球後領先更擴大到89：66。

三節打完落後19分的太陽，第四節先打出11：2攻勢回到戰局，6分33秒杜蘭特飆進外線後差距更縮小到100：102，4分17秒杜蘭特飆進中距離更助隊106：106追平比數，3分01秒布克（Devin Booker）上籃得手更讓太陽第二節後首度超前；杜蘭特持續追加分數，僅管讀秒階段犯規讓哈登罰球追分，不過最後36秒太陽奇兵吉萊斯比（Collin Gillespie）投進關鍵三分彈，僅管5.9秒布克2罰不進讓戰局出現變數，但哈登第一罰命中、第二罰故意不進後，快艇沒能將追平球送進框，讓太陽驚險以119：117拿下勝利。

KD was the engine behind the Suns' 23-point comeback!



19 PTS on 3 3PM as part of a 43-22 fourth quarter to lift Phoenix to the win ☀️☀️ pic.twitter.com/BVCrAxG2y8 — NBA (@NBA) 2025年3月5日

杜蘭特轟下全隊最高34分，其中19分集中在決勝節，助隊打出單節43：22的逆轉攻勢，也完成本季對快艇的4戰「橫掃」；布克今天貢獻17分，但「三巨頭」之一的比爾（Bradley Beal）只打15分鐘就因左小腿酸痛傷退，留下0分成績單沒再回歸。

錯失止敗機會的快艇以祖巴茲（Ivica Zubac）35分最佳，雷納德（Kawhi Leonard）和哈登各21分。