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NBA／詹皇轟40分退拓荒者 教頭：他不斷打破常規

記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯單場進帳40分，讓他成為史上首位在40歲後兩次以上單場拿下40分的球員。 （美聯社）
詹姆斯單場進帳40分，讓他成為史上首位在40歲後兩次以上單場拿下40分的球員。 （美聯社）

在19日遭到黃蜂隊逆轉後，湖人隊20日在唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下作客拓荒者隊主場，靠著詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）聯手拿下72分，擋下拓荒者在下半場的猛烈反撲，以110：102收下下半季首勝。

湖人19日迎戰黃蜂，在上半場一路領先的情況下，第三節最後3分鐘里夫斯因為不滿裁判判決遭到連吹兩次技術犯規驅逐出場後，場上狀況卻風雲變色，黃蜂靠著末節猛烈的三分雨攻勢逆轉戰局，加上詹姆斯錯過了槍響前兩次的三分球投射追平機會，讓黃蜂以3分差距帶走勝利。

而20日湖人則是連兩天出賽，不過唐西奇也在教練安排下輪休，但前場比賽在第四節砍下16分的詹姆斯，也延續了19日最後時刻的火燙手感，20日全場出手24次命中14球，其中包括三分球8投4中，單場進帳40分，也讓他成為史上首位在40歲後兩次以上單場拿下40分的球員。

至於19日遭到驅逐出場的里夫斯20日狀況同樣火熱攻下32分，其中他與詹姆斯站上罰球線21次命中了20球，極具侵略性的打法讓拓荒者防不勝防，最終湖人就在兩人攻下72分領軍下，擋住拓荒者在下半場由阿夫迪賈（Deni Avdija）帶起的反撲攻勢，以8分差距收下勝利。

談到詹姆斯20日在唐西奇缺陣的情況下，帶領湖人擊退拓荒者拿下下半季首勝，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）說：「他不斷在打破常規，這跟他的心態有著密切關係，儘管他已經是一位億萬富豪，但他仍在背靠背的賽事中拿下40分，能夠執教他這樣的球員真的很不可思議，他每天總是全力以赴。」

詹姆斯單場進帳40分，讓他成為史上首位在40歲後兩次以上單場拿下40分的球員。 ...
詹姆斯單場進帳40分，讓他成為史上首位在40歲後兩次以上單場拿下40分的球員。 （美聯社）

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