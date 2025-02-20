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NBA／手感盡失成眾矢之的 唐西奇坦言：有很多生鏽的地方

記者劉肇育／即時報導
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唐西奇(右)19日手感不佳，且上半場就發生高達5次失誤。(路透)
唐西奇(右)19日手感不佳，且上半場就發生高達5次失誤。(路透)

NBA明星周假期後首場賽事19日登場，湖人隊在上半場一路領先黃蜂隊的情況下，卻在第三節末段遭到對手翻盤，最終也以3分差距吞敗，其中唐西奇（Luka Doncic）在上場時間解禁後的首戰手感依舊不佳也成為眾矢之的，他賽後也直言身體確實有很多生鏽的地方，還需要一段時間調整。

湖人19日在主場迎戰黃蜂，上半場在詹姆斯（LeBron James）和八村壘領軍下還一度領先，不過唐西奇19日手感仍是不佳，且上半場就發生高達5次失誤，在第三節最後3分多鐘湖人里夫斯（Austin Reaves）因吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場後，黃蜂更是把握住機會透過凶猛的外線攻勢逆轉戰局，最終以3分差距帶走勝利。

唐西奇19日出賽33分鐘拿下14分、11籃板、8助攻，儘管帳面數據並不差，但出手18次僅命中5球，三分球9投僅1中，且還發生6次失誤、吞5犯，整體表現仍不如預期，也讓他在賽後受到批評。

談到19日打了加盟湖人以來最久的33分鐘卻是如此表現，唐西奇也坦言還需要時間調整，「我們19日沒有投進很多球，尤其是我，且比賽一開始我就失誤連連，這樣是不行的。我身上還有很多生鏽的地方，這確實還需要一些時間調整。」

而19日拿下26分、11助攻的詹姆斯也出面為唐西奇緩頰，「這才是他耶誕大戰後的第3場比賽，也是和我們的第3場比賽，他仍不熟悉我們自開季以來設定的戰術、陣型和暗號，顯然我們必須努力加快進程。」

至於里夫斯則認為，唐西奇是聯盟前3名的好手，他只要做好自己就夠了，「我想沒有人認為他一加入就能和我們有良好化學效應，他在聯盟中是獨一無二的存在，還是聯盟前三的球員，我們只需要他做好自己。」

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