NBA／不意外 唐西奇湖人處女秀開出亮眼收視率

唐西奇。(路透)

湖人 隊迎接超級球星唐西奇（Luka Doncic）加入，處女秀收視率飆高，最高同時有255萬觀眾收看，和去年平均收視率相比提升超過4成，再度展現這筆驚天交易帶來的效益。

獨行俠將唐西奇送到湖人、交易禁區大將戴維斯（Anthony Davis），成NBA 史上最驚人的交易之一，唐西奇轉戰洛城帶動湖人比賽票價，且是主場和客場都上漲，25日湖人主場碰獨行俠的比賽，門票價格更翻漲一倍。

前天迎接湖人處女秀的唐西奇，第一場穿著紫金戰袍的比賽眾所矚目，儘管比賽是在美東時間晚上10點半開打，仍開出亮眼收視率。根據尼爾森數據，在ESPN播出的湖人和爵士之戰，同時最高有255萬人觀賽，平均也有201萬觀眾，且是當天18到34歲、18到49歲和25到54歲最多男性觀眾觀看的比賽。

25歲的唐西奇當天只出賽24分鐘，在湖人取得大幅領先下第四節全坐板凳，這也是他在「耶誕大戰」左小腿受傷後首度出賽。

湖人再度出戰爵士，唐西奇列入出賽成疑名單，不過預期仍會上陣，助隊在NBA明星賽周前尋求7連勝；湖人下一場有全國轉播的比賽則是22日出戰金塊隊，比賽將由ABC轉播。