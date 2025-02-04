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NBA／「關鍵先生」楊恩致勝跳投 老鷹止8連敗

記者蔡佳霖／綜合報導
楊恩(右)上演致勝一擊。（美聯社）
楊恩(右)上演致勝一擊。（美聯社）

無緣入選明星賽的聯盟助攻王楊恩（Trae Young），3日再把氣出在活塞身上。楊恩全場攻下34分9助攻，更在比賽剩下1.6秒時，持球單打以一記高難度的後撤步跳投命中，上演致勝一擊，帶領老鷹在客場以132：130擊退活塞，中止近期的8連敗。

「Ice Trae」楊恩本季在關鍵時刻可以拿到106分，傳出27次助攻，兩項數據皆領先全聯盟；同時是比賽最後10秒內投進最多反超比分的球員。楊恩本季已經上演3次致勝一擊，包含對爵士一戰轟進49呎遠的絕殺三分。

杭特（De'Andre Hunter）20分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）19分7助攻6籃板4抄截3阻攻；老鷹全隊共7人得分上雙，新秀里薩赫（Zaccharie Risacher）也有17分進帳。

近期飽受傷病困擾的老鷹，戰力大受影響，苦吞8連敗導致排名不斷下滑。面對「背靠背」的活塞，老鷹雖一度領先14分，卻讓活塞一路追回；第四節初，老鷹殺出一波12：3的攻勢，眼看握有兩位數領先，沒想到在康寧漢（Cade Cunningham）和哈里斯（Tobias Harris）單節合砍20分的帶動下，在最後時刻追成平手。

楊恩操刀最後一擊上演致勝跳投，將比分超前，活塞未能在剩下時間出手，只能結束近期的2連勝。

康寧漢拿下30分14助攻6籃板，哈里斯22分，杜倫（Jalen Duren）18分9籃板，畢斯利（Malik Beasley）18分。

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