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NBA／獨行俠球迷不滿送走唐西奇「抬棺材」送到主場外

記者曾思儒／即時報導
獨行俠球迷買下一具棺材，直接抬到球場外，要獨行俠好好安息。（路透）
獨行俠球迷買下一具棺材，直接抬到球場外，要獨行俠好好安息。（路透）

獨行俠隊將當家球星唐西奇（Luka Dončić）送到湖人隊，昨天交易消息一出為籃球圈投入震撼彈，今天唐西奇特別在社群發文感謝達拉斯球迷7年來的支持，不過也有不少球迷對球團送走當家球星的舉動不埋單，今天還有球迷抬著棺材到獨行俠球場外，象徵送球隊最後一程。

2018年從歐洲轉戰NBA的唐西奇在社群提到，7年前到美國追夢，非常希望為獨行俠球迷帶來一座總冠軍，「你們給我的愛和支持比我夢想的還要更多，對一個從斯洛維尼亞首度到美國的年輕小子來說，你們讓北德州就像我的家鄉。」唐西奇也感謝球迷陪他一起共度在達拉斯的高潮起伏，並感謝球團，最後寫下「達拉斯是特別的所在，獨行俠球迷是特別的粉絲」和第一支NBA隊伍告別。

唐西奇的球迷顯然對交易案十分不滿，今天許多支持者聚集在獨行俠主場美國航空中心（American Airlines Center）外，台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等，讚揚唐西奇的貢獻，同時批評獨行俠的舉動。

一名球迷更花了3千美元買下一具棺材，直接抬到球場外，要獨行俠好好安息；還有激進球迷在獨行俠傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）雕像前塗鴉寫下對球團總經理哈里森（Nico Harrison）的不滿字眼，儘管清潔人員立刻出動，塗鴉仍沒完全清除。

哈里森受訪時表示，能理解球迷肯定會震驚，但自己的工作之一就是做出艱難決定，讓球隊邁向成功一直是首要且最重要的目標。

獨行俠隊球星唐西奇。（路透）
獨行俠隊球星唐西奇。（路透）

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