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NBA／籃網退休15號球衣「飛人」卡特：這是我莫大榮幸

記者曾思儒／即時報導
卡特看著自己15號球衣在籃網隊被退休。（美聯社）
卡特看著自己15號球衣在籃網隊被退休。（美聯社）

名人堂球星「飛人」卡特（Vince Carter）的15號球衣，25日看著自己15號球衣在籃網隊被退休，他的家人、前隊友和教練都同場見證，觀賞籃網第7個退休背號儀式。

卡特去年和畢拉普斯（Chauncey Billups）和衛斯特（Jerry West）等一同入選2024年奈史密斯籃球名人紀念堂，曾效力5個賽季的前東家籃網隊5月時就宣布，將在2024年賽季時退休卡特15號球衣，讓飛人名字繼續飄揚球場，25日和熱火隊交戰的中場活動就是特別儀式的舉辦時刻。

卡特透露，高中時才想過選擇6號、12號或23號，但最後聽了媽媽的建議，「我媽告訴我：『選一個號碼，讓它變有名。』」15號於是成為卡特標誌號碼，25日在親友齊聚下參與15號退休儀式，卡特致詞時感性說：「這是我爛家人會永遠的事情，很瘋狂能成為第7個被退休的號碼，能和大家一起站在這裡是我莫大榮幸。」

傳奇球星「J博士」歐文（Julius Erving）的背號已被籃網退休，25日卡特就和這位兒時偶像一起看球；卡特前隊友基德（Jason Kidd）、傑佛森（Richard Jefferson）都送上祝福，卡特的號碼也將和基德被退休的5號比鄰而居。

卡特也提到，2004年從暴龍隊轉戰籃網後，基德給了他不同機會，宛如新生，「我在多倫多的角色就是給我求、我會給你分數，但當我來到這，他們有個傢伙，他讓比賽對我來說更簡單。」

卡特在籃網只有4個多球季，總共出賽374場，助隊3闖季後賽；他2006到07賽季拿下2070分仍是隊史單季最高分紀錄，8834分也排籃網隊史第3，638顆三分球進球及季後賽701分都排隊史第4。

2009年被籃網交易到魔術後，卡特還打了11個賽季才在2020年宣告退休，生涯效力過8支隊伍的他感性說，生涯一部分最棒的日子就是在籃網時期，「我們玩得很開心，也知道什麼時候要上緊發條。」

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