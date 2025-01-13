NBA／對東區前3球隊連8敗 字母哥：對強隊要打更好

「字母哥」安戴托昆波。(路透)

公鹿隊12日以106：140遭尼克隊血洗，本季面對東區前3名的8場比賽勝場數還沒開張，2度摘下MVP的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）直接喊說，球隊必須展現更多能力和實力，和東區列強抗衡。

「我們必須把比賽打好，就是如此簡單。」安戴托昆波提到，球隊不曾擊敗塞爾蒂克、騎士和尼克，「這是前3名的隊伍，面對他們時我們打得很糟糕。」

這段發言和去年11月安戴托昆波在球隊首度敗給尼克時說的優點類似，不過公鹿戰績差別很大，當時輸球的公鹿成績是2勝7敗，之後打出幾波連勝，12日輸球後仍有20勝17敗戰績，排在東區第6位。

安戴托昆波表示，球隊比起11月已經進步許多，「但最終當你對到更好的隊伍，我們必須做得更好。」

公鹿明星後衛里拉德也承認，球隊面對東區前段班隊伍的成績並不理想，不過就內容來說，兩次輸給騎士都是一球差，輸給塞爾蒂克則是比賽尾聲才被拉開，從現在到季後賽 的調整至關重要，他還以自己在拓荒者隊為例，「有年在波特蘭，每場例行賽我們都被雷霆打得落花流水，季後賽時換我們打爆他們，所以，我們還沒擊敗過頂尖球隊，但我們必須深入研究，找出原因，弄清楚並繼續前進。」