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NBA／莫蘭特讀秒階段獨拿4分 灰熊逆轉斷灰狼3連勝

記者曾思儒／即時報導
灰熊球星莫蘭特（右）讀秒階段連拿4分。（路透）
灰熊球星莫蘭特（右）讀秒階段連拿4分。（路透）

灰熊隊和灰狼隊11日打出精采拉鋸戰，主場的灰狼浪費第四節最多6分領先，讓灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）讀秒階段連拿4分，「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）又錯失絕殺外線機會，讓灰熊演出127：125的逆轉勝，斬斷灰狼近期3連勝。

莫蘭特11日手感不佳，全場19投錯失14球只拿12分，但包辦讀秒階段所有進球，先是打進追平分，最後19秒再投進超前球，率隊第四節尾聲打出14：6的逆轉攻勢，帶走本季首度對決的勝利。

兩隊比分一路差距，灰熊首節取得35：33領先，半場打完灰狼反以65：64超前，三節打完也握有103：99優勢，但第四節被追分階段出現6次失誤，愛德華最後7.3秒和幾乎壓哨的外線出手又都落空，讓灰狼錯過4連勝機會。

傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下灰熊最高33分，貝恩（Desmond Bane）貢獻21分；灰狼以迪文森佐（Donte DiVincenzo）本季新高27分最佳，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）21分，愛德華13投僅4中拿15分。

「新狼王」愛德華（右）錯失絕殺外線機會，讓灰熊演出127：125的逆轉勝。（路透...
「新狼王」愛德華（右）錯失絕殺外線機會，讓灰熊演出127：125的逆轉勝。（路透）

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