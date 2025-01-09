我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？ 科學家分析5大關鍵原因

冬天不是林火好發季 但為何這次洛杉磯那麼慘？

NBA／葛蘭德飆40分逆襲暴龍 騎士二度12連勝穩坐龍頭

記者劉肇育／即時報導
騎士隊葛蘭德9日拿下40分，帶領球隊擊敗暴龍隊。（路透）
騎士隊葛蘭德9日拿下40分，帶領球隊擊敗暴龍隊。（路透）

在8日的東西區龍頭對決以7分差距中斷雷霆隊史最長15連勝後，連兩天出賽的騎士隊在9日與暴龍隊之戰儘管缺少了一哥米契爾（Donovan Mitchell），但葛蘭德（Darius Garland）在球隊最多12分落後的情況下，單場猛轟40分領軍逆轉，幫助騎士以132：126險勝暴龍，收下12連勝。

今年開季就曾拉出隊史最長15連勝的騎士，本季持續穩坐聯盟戰績龍頭寶座，在8日面對同樣打出一波15連勝的西區龍頭雷霆，兩隊在整場比賽30度互換領先的高張力對決下，最終由騎士以7分差距勝出。

不過連兩天出賽的騎士，在9日碰上東區排名倒數第2名的暴龍卻打得是有驚無險，在少了球隊一哥米契爾的情況下，騎士上半場打完雖然還與暴龍戰成平手，但在第三節卻被暴龍單節猛轟42分，該節中段甚至一度落後達到12分之多。

但騎士葛蘭德在關鍵時刻挺身而出，他先是在第三節單節猛轟11分，第四節再灌進14分，其中包括在比賽最後39秒投進致勝三分球，幫助騎士取得5分領先，最終騎士也在他單場猛轟40分領軍下，以6分差距險勝暴龍，本季第二度迎來12連勝。

根據統計數據，騎士隊史共6度達到12連勝，其中2次都發生在本季，且還有望繼續朝著隊史最長的15連勝邁進，而本季騎士在主場保持了20勝1敗的近乎完美戰績，也成為聯盟最難以被攻破的主場。

在個人數據表現部分，葛蘭德9日在米契爾缺陣的情況下拿下40分、9助攻，莫布里（Evan Mobley）則有21分、11籃板，艾倫（Jarrett Allen）18分、15籃板，勒佛特（Caris LeVert）則是投進4顆三分球拿下18分。至於暴龍也有3人得分來到20分，其中巴恩斯（Scottie Barnes）攻下24分，布徹（Chris Boucher）則有23分、12籃板。

上一則

美職30隊近5年最糟決定 「天使沒交易大谷翔平」排第一

下一則

NBA／愛德華隔人爆扣率灰狼退魔術 班切羅明歸隊戰公鹿

延伸閱讀

洛杉磯野火受控「百分之零」NBA湖人黃蜂之戰延期

洛杉磯野火受控「百分之零」NBA湖人黃蜂之戰延期
NBA／連勝隊伍頂尖對決 騎士斷雷霆隊史最長15連勝

NBA／連勝隊伍頂尖對決 騎士斷雷霆隊史最長15連勝
NBA／太氣了？詹姆斯40歲首戰輸騎士 比賽還在打就離場

NBA／太氣了？詹姆斯40歲首戰輸騎士 比賽還在打就離場
NBA／柯瑞第三節才進外線 騎士三分彈射垮勇士

NBA／柯瑞第三節才進外線 騎士三分彈射垮勇士

熱門新聞

大坂直美。(美聯社)

大坂直美與男友和平分手 稱讚對方好爸爸

2025-01-07 00:10
浙江出身的游泳選手傅園慧。（新華社）

游泳／「洪荒之力」傅園慧家門口就業 入職浙大體藝部

2025-01-04 21:02
中國選手劉夢婷。(新華社資料照)

中國小將劉夢婷 首奪自由式滑雪大跳台世界杯冠軍

2025-01-05 16:02
台灣羽球好手戴資穎擅長假動作。(取材自世界羽球聯盟影片)

羽球／向戴資穎致敬 國際羽總重溫「假動作女王」經典畫面

2025-01-05 23:40
谷愛凌亮相央視節目。（取材自微博）

滑雪／蹭奧運熱度？谷愛凌：像心裡插刀子 都是造謠

2025-01-02 02:10
雷納德。(美聯社)

NBA／洛杉磯野火受災戶 雷納德才復出就離隊陪伴家人

2025-01-08 20:38

超人氣

更多 >
萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客

萬豪、凱悅新小費政策 惹火住宿旅客
嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡

嘗試滅火不撤離 洛杉磯66歲男堅守家園手握水管身亡
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
社安金入不敷出？退休族4招增加收入

社安金入不敷出？退休族4招增加收入