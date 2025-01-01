我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐奧良攻擊案多人被撞飛 目擊者：一具又一具破損扭曲遺體

從食品到清潔用品 好市多資深員工推10商品

NBA／與高中戰友再度合作 羅素：我和西蒙斯都提升了

記者劉肇育／即時報導
羅素(右)。(美聯社)
羅素(右)。(美聯社)

在2024年的最後一刻遭到湖人交易到籃網的羅素（D'Angelo Russell），今天首度披上籃網戰袍在作客暴龍主場的賽事中登場，在今天參與完賽前練投後，羅素表示，對於能夠回到一個讓自己感到熟悉的地方，且也有不少熟悉的面孔，將會幫助他更快融入，他也將會承擔起所有教練賦予的角色和工作。

羅素在上月底與路易斯（Maxwell Lewis）和3個二輪選秀權被湖人打包送往籃網，換取尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及米爾頓（Shake Milton），補上湖人最欠缺的「3D」球員空缺，至於再次回歸籃網的羅素不僅將扮演推進年輕球員進步的角色，還將與高中隊友西蒙斯（Ben Simmons）再度合作。

談到將與西蒙斯連線，羅素說：「我和他很久沒有一起打球了，我相信他已經提升了自己的能力，當然我也一樣，我們會在打法上找到平衡點，就像我之前說過的，我很感激能再度回到這邊，看到那些熟悉的臉孔對我來說很特別。」

羅素曾在2017年就有被湖人送往籃網的經驗，對於再次回到布魯克林但年紀與球隊角色都已經與過去不同，羅素則說：「過去幾年我專注成為一名帶領年輕人的球員，我認為這是我感到最舒適的角色，現在我也能夠為球隊提供他們所需的幫助，並且幫助球隊找出缺乏的東西，然後彌補上。不論是需要我發聲還是凝聚團隊，我都願意去做，讓所有人知道，如果需要引導，那我能夠幫上忙。」

上一則

貝克漢退休10年仍狂賺 品牌代言多 1年配股息1.24億

延伸閱讀

NBA／太氣了？詹姆斯40歲首戰輸騎士 比賽還在打就離場

NBA／太氣了？詹姆斯40歲首戰輸騎士 比賽還在打就離場
NBA／對羅素仍有恨 楊恩得知交易喊：別滾回洛杉磯

NBA／對羅素仍有恨 楊恩得知交易喊：別滾回洛杉磯
投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點
NBA／湖人出手了…送羅素去籃網 換基德前隊友

NBA／湖人出手了…送羅素去籃網 換基德前隊友

熱門新聞

大谷翔平(右)與妻子真美子。(路透)

日籍球星大谷翔平 宣布妻子真美子懷孕

2024-12-28 16:04
（取自樊振東微博）

少打1次罰款$5000 巴奧乒乓球金牌樊振東、陳夢退出WTT世界排名

2024-12-27 14:50
英國足球巨星貝克漢品牌2023年合計配發1.24億美元股息。（路透）

貝克漢退休10年仍狂賺 品牌代言多 1年配股息1.24億

2025-01-01 01:30
中國桌球選手樊振東。(新華社)

桌球／樊振東宣布退出WTT世界排名 不滿「不參賽就罰款」

2024-12-27 02:50
大谷翔平與妻子真美子準備要當爸媽了。（美聯社）

MLB／大谷翔平要當爸 17歲寫的人生目標拿來比對…會是女兒？

2024-12-28 19:10
火箭湯普森29日與熱火赫洛在比賽中發生衝突。(影片截圖)

NBA又打起來了 火箭、熱火6人遭驅逐 連教練都出場

2024-12-30 00:21

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
不知不可 2025多項新法上路

不知不可 2025多項新法上路