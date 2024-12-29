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NBA／布朗森狂轟55分力退巫師 尼克主帥：他拯救了我們

記者蔡佳霖／綜合報導
布朗森生涯第3次破50分。(路透)
布朗森生涯第3次破50分。(路透)

面對聯盟戰績墊底的巫師，客場作戰的尼克28日沒有占到太多便宜，差點陰溝裡翻船，所幸靠著布朗森（Jalen Brunson）狂轟賽季新高55分，包含正規時間結束前的一記追平比分的拋投，以及延長賽獨拿9分，帶領尼克以136：132艱辛過關，收下近期的7連勝。

布朗森全場31投18中， 55分之中有42分來自下半場與延長賽，這是他生涯第3次單場突破50分，隊史中僅次於金恩（Bernard King）的5次，而他生涯最高是61分，這也讓他成為金恩之外、另一位多次砍下至少55分的尼克球員。

值得一提的是，布朗森的61分是出現在2024年3月29日對馬刺一戰，他也是自2003年休士頓（Allan Houston）以來，首位在單一年份內兩度砍下50分的尼克球員。

布朗此戰還送出9次助攻，他在第四節最後時刻攻下9分，讓原本落後7分的尼克得以追平比分，將比賽拖入延長。延長賽中，布朗森持續扛起進攻重任，屢屢突破禁區，取得罰球機會。他全場17次罰球命中16次，幫助尼克在關鍵時刻穩住局面。

「布朗森今晚拯救了我們，」尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後表示，「我們的防守本該做得更好，但他的表現讓我們得以延續勝利氣勢。」

巫師儘管缺少主力得分手庫茲瑪（Kyle Kuzma）與波爾（Jordan Poole），但其他球員表現亮眼，全隊7人得分上雙，包含夏帕尼（Justin Champagnie）砍下生涯新高31分、10籃板，波格登（Malcolm Brogdon）貢獻22分，庫里巴利（Bilal Coulibaly）也拿下18分。巫師團隊命中率高達52%，三分球命中率更是達到45%，讓尼克在防守端面臨巨大壓力。

尼克陣中除了布朗森，唐斯（Karl-Anthony Towns）也繳出30分、14籃板的表現，布里吉斯（Mikal Bridges）21分，哈特（Josh Hart）13分11籃板7助攻。然而，替補表現低迷，一共才得到8分。

尼克整個12月取得11勝2敗的成績，包括目前延續中的7連勝，戰績來到22勝10敗，穩居東區第3席次。

布朗森生涯第3次破50分。(路透)
布朗森生涯第3次破50分。(路透)

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