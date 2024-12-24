NBA／柯瑞又失準「只拿10分」溜馬退勇士奪5連勝

柯瑞23日全場13投僅2中，拿下10分寫本季次低。（路透）

前一場剛反彈的勇士 隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry），23日面對溜馬隊嚴防再度失準，全場13投僅2中，拿下10分寫本季次低，僅管勇士仍能緊咬比數，但溜馬內線大將透納（Myles Turner）最後15秒投進關鍵外線鎖定戰局，助溜馬以111：105踢館成功，5連勝到手。

柯瑞上周碰灰熊隊熄火，7投0中只靠罰球拿2分，前天碰灰狼隊雖找回準星，以全場最高31分助隊止敗，23日卻又失去投籃節奏，第一節完全沒出手，第二節3投0中，讓勇士半場打完陷入54：62落後。

第三節柯瑞總算進球，節末又有連拿5分演出，帶動勇士一波7：0攻勢，助隊從兩位數落後追到84：89，維金斯（Andrew Wiggins）第四節連續進球更助勇士追平比分。

第四節接續比分拉鋸，勇士讀秒階段更追到2分差，不過最後27.5秒溜馬關鍵「挑戰」成功後重新握有球權，15.5秒透納飆進外線，讓溜馬領先擴大到109：104；勇士最後10秒庫明加（Jonathan Kuminga）2罰只中1，祭出犯規戰術仍沒能改變結果，讓溜馬以6分差奪下5連勝。

投進重要三分彈的透納攻下全隊最高23分、10籃板，哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）也有16分、12助攻演出；勇士以庫明加（Jonathan Kuminga）26分最佳，維金斯16分已是次高。