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NBA／溫班亞馬連續62場阻攻 締馬刺隊史新紀錄

中央社／台北22日電
馬刺21日擊敗波特蘭拓荒者，當家球星溫班亞馬繳出30分、10阻攻（右）。(美聯社)
馬刺21日擊敗波特蘭拓荒者，當家球星溫班亞馬繳出30分、10阻攻（右）。(美聯社)

NBA聖安東尼奧馬刺21日以114比94擊敗波特蘭拓荒者，當家球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）繳出30分、10阻攻，更以連續62場送出阻攻締造馬刺隊史紀錄。

擁有絕佳身體條件與天賦的溫班亞馬，去年在NBA選秀會以狀元之姿加入馬刺，並毫無懸念獲選為新人王，歷經耀眼的新秀賽季後，本季的他卻並未遇到太多「撞牆期」，依舊維持穩定的表現，尤其在三分球把握度的提升最為明顯。

馬刺21日在主場迎戰拓荒者，上半場結束即手握16分領先，早早鎖定戰果，其中當家球星溫班亞馬貢獻「雙10」30分、10阻攻、7籃板，成為NBA史上第6名寫下30分、10阻攻數據，而且溫班亞馬連續阻攻場次達到62場，正式超越名人堂球星羅賓森（David Robinson），締造馬刺隊史新紀錄。

另外，身高超過220公分的溫班亞馬，此役還投進4記三分球，成為NBA史上首名單場投進4顆三分球又送出10阻攻的球員，甚至僅以94場即完成生涯200顆三分球里程碑，花費場次更勝柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）及艾倫（Ray Allen）等知名三分球射手。

溫班亞馬賽後接受媒體聯訪時表示，從小就常常受到外界疑惑「為什麼投那麼多三分球？」，如今他以實際表現打破質疑，「現在我更能夠隨心所欲地發揮，對我來說這也是變得更強、邁向頂尖水準最直接的方法。」

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