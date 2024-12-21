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NBA／柯瑞第四節復活連拿11分 單場7記三分彈轟下灰狼

記者曾思儒／即時報導
柯瑞(左)21日全場外線16投7中，攻下全場最高31分外帶10助攻。（美聯社）
柯瑞(左)21日全場外線16投7中，攻下全場最高31分外帶10助攻。（美聯社）

前一役僅拿2分的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），21日對灰狼隊復活，全場31分有13分集中在決勝節，包括1分半內連飆3記三分彈的神準演出，率隊頂住灰狼反撲，以113：103拿下勝利，也中止近期3連敗。

柯瑞前一場碰灰熊隊全場7投盡墨，只靠罰球拿2分，21日出戰灰狼上半場也持續找手感，第四節終於找到準星，先在3分37秒投進外線，接續完成2罰後再連飆進2記三分彈，一人在1分半內連拿11分，助隊打出11：2攻勢，從原本2分領先擴大到107：96；讀秒階段他2罰俱中再下保險分，以單節13分的個人秀澆熄灰狼反撲氣焰。

第四節三分球4投3中的柯瑞，全場外線16投7中攻下全場最高31分外帶10助攻，21日先發出賽的傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）也有15分、9籃板，助勇士終止連敗。

灰狼開賽慢熱，首節僅拿15分，半場陷入37：50落後，下半場進攻雖回溫，第三節灌進38分下回到比賽，第四節禁區大將戈貝爾（Rudy Gobert）進球後後一度以1分反超，但最後關頭沒能守住柯瑞，吞下主場2連敗。

「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）攻下全隊最高19分但20投僅6中，板凳出發的迪文森佐（Donte DiVincenzo）也拿下19分，戈貝爾18分、12籃板。

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