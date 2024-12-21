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NBA／追趕裁判遭罰款 塞爾蒂克教頭要付3.5萬元

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊總教練馬祖拉。（美聯社）
塞爾蒂克隊總教練馬祖拉。（美聯社）

塞爾蒂克隊昨天輸給公牛隊，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後試圖質疑裁判判決，今天遭聯盟罰款3萬5000美元，理由是「對於官方人員進行積極追趕且有不當言語」。

昨天第四節馬祖拉就因離開教練執教範圍且走進場，被吹了技術犯規，旗下球星布朗（Jaylen Brown）和泰托姆（Jayson Tatum）在此之前也各領到技術犯規，布朗賽後更喊冤表示，身為球隊隊長，他有權發言，他和裁判說「你沒理由就吹了技術犯規」，卻得到「如果你再說一次，我會稱這是技術犯規」，讓他不滿說裁判是用哨聲威脅比賽。

馬祖拉賽後也衝向裁判范杜尼（Justin Van Duyne），不過遭其他教練團成員架開，火爆場面沒有再擴大。馬祖拉賽後被問到對裁判說了什麼？他避重就輕說：「我會有一陣子看不到他們，所以就是送上耶誕祝福，祝福佳節快樂，我不確定節日前會不會再看到他們。」

「我不能錯過祝福他們與家人的時刻。」馬祖拉補充說。

這番明顯有違本意的發言，讓馬祖拉避免更高額的罰金，月初火箭隊教練尤多卡（Ime Udoka）因追趕裁判且賽後批評吹哨，遭罰款5萬美元。

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