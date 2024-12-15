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NBA／噴完裁判3天後道歉 勇士教頭柯爾承認後悔不當發言

記者曾思儒／即時報導
勇士教頭柯爾對自己咆哮及批評裁判道歉。(歐新社)
勇士教頭柯爾對自己咆哮及批評裁判道歉。(歐新社)

勇士隊在NBA盃8強賽遭火箭隊逆轉，教練柯爾（Steve Kerr）賽後狂噴裁判最後3.5秒的關鍵吹哨影響戰局，不過3天後他對當時自己咆哮及批評裁判道歉，坦言當下情境讓他被情緒驅動，事後感到後悔。

14日勇士90分鐘練球後，柯爾提到，對自己情緒失控感到尷尬，「任何時刻當我批評官方，我覺得很可怕，感到很不好意思。有時候在這些比賽中，你的情緒會激發，會說出一些感到後悔的話。」

關鍵判決發生時，勇士以90：89領先火箭，庫明加（Jonathan Kuminga）和火箭後衛格林（Jalen Green）倒在地上爭球時，裁判甘迺迪（Bill Kennedy）吹庫明加犯規，送格林上罰球線；格林2罰俱中助火箭逆轉，淘汰勇士晉級NBA盃最後4強。

柯爾賽後指甘迺迪的哨聲決定最後結果，他表示肯定火箭表現，但裁判不該在球離籃框80呎時響起，讓子弟兵因此吞敗。

練球受訪時，柯爾表示會對NBA的回應保密，但也希望表達悔意並澄清對甘迺迪沒任何不滿和針對。58歲的甘迺迪已經執法27年，吹了將近1500場例行賽，還有151場季後賽經驗。

柯爾強調，對關鍵球的抱怨不會有任何改變，但甘迺迪是名好很好的裁判，在聯盟執法多年，「當我走進球場看到甘迺迪時，感覺很好。我覺得我後來說的話很糟糕，他不值得這些，這是我的錯。」

勇士 NBA 季後賽

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