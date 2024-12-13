NBA／泰托姆缺陣、普里查德27分 綠衫軍對戰活塞12連勝

塞爾蒂克隊普里查德12日全場投進7顆三分球拿下27分。(路透)

塞爾蒂克12日在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）缺陣的情況下於主場出戰活塞，在本季最佳第六人熱門普里查德（Payton Pritchard）全場投進7顆三分球拿下27分外帶10助攻領軍下，最終塞爾蒂克就以123：99拿下對戰著活塞的12連勝，也成為本季第二支達成20勝的球隊。

泰托姆12日因為右膝蓋傷勢問題缺席與活塞之戰，不過並未影響到綠衫軍凶猛的團隊火力，在上半場打完已經領先活塞15分，第三節更是在布朗領軍下單節拿下34分，並取得25領先優勢，讓比賽提前進入垃圾時間，最終塞爾蒂克就在全隊6人得分上雙下，以24分差距擊敗活塞，並收下對戰12連勝。

塞爾蒂克以替補上陣的普里查德砍進7顆三分球、拿下27分表現最佳，另外他還有10次助攻演出，懷特（Derrick White）同樣投進7記三分球拿下23分，至於布朗則有14分、9籃板、6助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）19分、8籃板；至於活塞則以替補上陣的新秀霍蘭德（Ron Holland II）拿下26分最佳，康寧漢（Cade Cunningham）18分、8助攻、8籃板。

塞爾蒂克從上賽季開始，在泰托姆缺陣的9場比賽中已經拿下8勝、1敗，展現強大的戰力深度，談到普里查德本季持續火熱表現，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「他並不是為得分而打球，你能感受到他很享受在比賽中的競爭，這是一份很棒的天賦。」