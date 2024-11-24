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NBA／獨行俠展現戰力深度奪4連勝 主帥：我們團結一致

記者蔡佳霖／綜合外電報導
華盛頓在關鍵時刻建功。(美聯社)
華盛頓在關鍵時刻建功。(美聯社)

失去唐西奇（Luka Doncic）的獨行俠，在22日對金塊比賽的最後關頭反而沒有完全仰賴厄文（Kyrie Irving）扛進攻重任，甚至連湯普森（Klay Thompson）都是8投0中的慘澹演出，不過靠著華盛頓（P.J. Washington）在球隊落後5分之際，個人獨拿7分，加上馬歇爾（Naji Marshall）和葛萊姆斯（Quentin Grimes）的適時貢獻，獨行俠後來居上搶下勝利。

「上一次與金塊交手我們以2分之差飲恨，這次也面臨同樣狀況，比分也相似。我們從比賽中吸取教訓，我認為我們這個球隊團結一致。」獨行俠教頭基德說。

馬歇爾15投11中拿到全隊最高26分，華盛頓22分13籃板3抄截，厄文19分6籃板6助攻，獨行俠團隊共7人得分達雙位數。

據統計，這是獨行俠連續3場比賽7人得分上雙，是隊史自2016年3月以來首見。

獨行俠擺脫先前4連敗陰霾，近期拉出一波4連勝，排名回到西區前8之列。

厄文賽後還感性地向唐西奇喊話，「兄弟，我們都很想念你。這場勝利是為你、還有那些無法健康上場的隊友而贏的。」

厄文

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