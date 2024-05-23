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NBA／騎士開除主帥尋新人選 傳勇士助教將入候選名單

記者劉肇育／即時報導
騎士隊在今天宣布開除總教練比克斯塔夫。 (美聯社)
騎士隊在今天宣布開除總教練比克斯塔夫。 (美聯社)

儘管本季領軍寫下後詹姆斯（LeBron James）時代的季後賽最佳戰績，但騎士隊仍在今(23)天宣布開除總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff），而騎士總裁奧特曼（Koby Altman）、總經理甘聖（Mike Gansey）也計劃在未來幾天開出新任總教練候選名單，美國媒體也認為勇士隊助理教練亞特金森（Kenny Atkinson）有望出現在名單之中。

陣容年輕的騎士今年一路挺進到東區準決賽，但最終遭到塞爾蒂克以4：1淘汰出局，但仍創下後詹姆斯時代的最佳成績，儘管在賽季結束後總教練比克斯塔夫一度對外聲稱希望能繼續執教騎士，也認為球隊將會逐年進步，顯然騎士高層希望這樣的進程能夠更加快速，並在今天宣布開除比克斯塔夫。

根據統計數據，比克斯塔夫是騎士隊史勝場數第5高的總教練，從2020年接掌騎士兵符至今領軍拿下170勝159敗，其中本賽季更是有48勝34敗的東區第4名佳績，且這還是在球隊四大主力米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen）合計僅一起出賽28場的情況下拿下，可惜都無法成為騎士球團留下比克斯塔夫的理由。

而騎士高層也將在接下來幾天開出總教練候選名單，其中日前就出現在湖人隊總教練候選名單上的勇士助教亞特金森也傳出可能成為騎士的考慮人選，尤其他過去曾與艾倫（Jarrett Allen）、勒佛特（Caris LeVert）攜手幫助籃網闖進季後賽，將會是相當合適的人選。

勇士 季後賽 奧特曼

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