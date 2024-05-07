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NBA／裁判搶風采？溜馬抄截變腳踢球 聯盟承認誤判

記者曾思儒／即時報導
馬後衛奈史密斯抄掉布朗森這球被判腳踢球，裁判賽後承認是誤判。 (截圖自影片)
馬後衛奈史密斯抄掉布朗森這球被判腳踢球，裁判賽後承認是誤判。 (截圖自影片)

尼克隊和溜馬隊6日進行東區準決賽首戰對決，最後1分鐘裁判卻成焦點，幾次關鍵判決讓尼克成受益一方，最終尼克以121：117搶下首戰勝利，聯盟賽後也承認出現誤判。

115：115平手之際，尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）傳球遭溜馬後衛奈史密斯（Aaron Nesmith）截斷，球落到溜馬隊友奈哈德（Andrew Nembhard），但裁判響哨吹是「腳踢球」，球權回到尼克手中，12秒後迪文森佐（Donte DiVincenzo）投進致勝3分球，讓尼克取得118：115領先。

聯盟賽後承認腳踢球判決是誤判，所有裁判都坦言哨聲有誤，裁判扎爾巴（Zachary Zarba）表示，當下認為是腳踢球，賽後影片重播顯示是碰到防守者的手，「這是合法的」。

溜馬力圖反超，但117：118落後下，透納（Myles Turner）想為哈利伯頓（Tyrese Haliburton）掩護被吹進攻犯規，讓溜馬錯失超前機會。

透納的掩護讓迪文森佐被撞倒在地，成功吸引裁判目光，但轉播單位TNT球評、前NBA總教練大范甘迪（Stan Van Gundy）批評說，裁判不該在如此關鍵時刻當主角，「這任人驚訝，你從不會在這樣的比賽中看到這樣的吹判，從不。」

大范甘迪還說迪文森佐「演得很好」，就像百老匯也有很多優秀演員，技術層面上透納的確也有稍微移動，溜馬提出挑戰也不會成功。

溜馬挑戰的確被駁回，最終浪費第四節最多9分領先，讓尼克先下一城。

溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）賽後被問到裁判吹判，話說得保守，僅表示不想討論裁判判決。

哈利 百老匯 NBA

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