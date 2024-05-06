最佳第六人 里德要對金塊做更多

里德(前)第四節殺得金塊措手不及。 （美聯社）

金塊主場被灰狼攻破，除了擋不住愛德華（Anthony Edwards）的狂暴飆分秀外，年度最佳第六人里德（Naz Reid）在第四節攻下全場16分之中的14分，也如一把利刃刺向對手的心臟。

賽後談到自己的表現，里德表示：「每一輪系列賽情況都不同。我認為在面對太陽時，比較多是偏向後場之間的對決，我的存在感並不強。我認為面對金塊的這個系列賽，我必須要做更多。」

比賽轉播中曾捕捉到愛德華在板凳席指導里德的畫面，並且提醒他執行擋拆時不要太急躁，可以慢一點來。愛德華說，「他成長很多。他在比賽中沒有放棄，他也不會擔心自己的投籃，他只想努力打好比賽。」

戈貝爾（Rudy Gobert）則提到在第三節曾和里德交談過，要他可以放鬆一些，不要過於在意自己投籃失手。「我告訴他，『別在意發生什麼事。享受這一刻，我保證你會打出好表現。』然後他做到了。」

里德的適時發揮帶給灰狼贏球的動力；事實上，替補火力的落差可說是金塊今年季後賽 開打至今為人詬病之所在。

此戰布勞恩（Christian Braun）、傑克森（Reggie Jackson）和哈勒戴（Justin Holiday）加起來一共拿到15分，還不如里德一人得分。這部分金塊能否扭轉劣勢，至少這5場比賽下來似乎還找不出解方。

這是金塊近6次系列賽以來首次陷入落後局面，且在最近16場主場比賽中吞下第2敗，這對金塊來說情勢確實有些不利。

波特（Michael Porter Jr.）表示：「我們都知道對手很優秀，這會是一個漫長的系列賽，而且是一個精彩的對決戲碼。下一場比賽我們必須要贏。」

值得注意的是，金塊此役先發5人正負值都是負，反而替補都是正，形成一個有趣的情況。