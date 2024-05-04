我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

NBA／獨行俠雙星58分擊沉快艇復仇 晉級第二輪

記者蔡佳霖／綜合報導
厄文(左)飆進30分拆解快艇防線。(歐新社)
厄文(左)飆進30分拆解快艇防線。(歐新社)

前一場在洛城以30分之差擊潰快艇的獨行俠，這股贏球氣勢也進一步延續到在達拉斯進行的第6場關門戰。

靠著第三節厄文（Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Doncic）聯手攻下20分，獨行俠單節殺出35比20的猛烈攻勢，一口氣摧毀快艇防線，打到第四節雙方差距甚至來到20分差，幾乎宣告比賽提前結束。最終，獨行俠以114比101拿下重要勝利，4勝2敗晉級第二輪，將和年輕的雷霆對決。

獨行俠曾在2020年和2021年兩次首輪倒在快艇面前，加上今年例行賽交手3次也是1勝2敗的劣勢，如今靠著兩場比賽大勝，總算是上演復仇記。這也是獨行俠自2022年打到西區冠軍賽後，再次突破首輪。

身為球隊拉開比分關鍵的厄文，得到30分6籃板4助攻2抄截2阻攻，唐西奇雖然三分球10投1中，仍貢獻28分13助攻7籃板。葛佛（Daniel Gafford）、華盛頓（P.J. Washington）和萊夫利（Dereck Lively II）也是得分兩位數。

快艇受制於獨行俠的防守，本身進攻難以開展，三分球29投僅8中，整體命中率41.5%。

快艇 厄文

上一則

NBA／騎士米契爾轟50分白忙 遭魔術逼出G7

下一則

NBA／主力打替補、重用一般新人…湖人教頭下課內幕曝

延伸閱讀

NBA／哈登加衛少僅得13分 獨行俠鎖死快艇搶先聽牌

NBA／哈登加衛少僅得13分 獨行俠鎖死快艇搶先聽牌
NBA／獨行俠搶聽牌利多？唐西奇帶膝傷上陣

NBA／獨行俠搶聽牌利多？唐西奇帶膝傷上陣
NBA／領先31分差點被獨行俠逆轉 快艇教頭：贏多少不重要

NBA／領先31分差點被獨行俠逆轉 快艇教頭：贏多少不重要
NBA／獨行俠50勝+出賽滿50場 厄文依約獲百萬獎金

NBA／獨行俠50勝+出賽滿50場 厄文依約獲百萬獎金

熱門新聞

大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)

MLB／被藍鳥球迷噓聲伺候 大谷開轟回應 隊友也開噓

2024-04-27 02:50
大谷翔平將前往多倫多比賽。 （路透）

MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

2024-04-26 05:36
道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決。（美聯社）

MLB／119.2哩 大谷敲生涯最強一擊 菊池苦笑：快到看不見

2024-04-27 21:49
大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使。 美聯社

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

2024-04-30 15:47
一級方程式七屆冠軍漢彌爾頓在第五大道炫技。(擷至Storyful)

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

2024-05-02 17:11
湖人當家球星詹姆斯轟下30分，主場以119：108擊退衛冕軍金塊隊，搶下第4戰勝利。（美聯社）

NBA／湖人背水一戰 詹姆斯轟30分、戴維斯雙20退金塊 逃過橫掃

2024-04-27 23:31

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑