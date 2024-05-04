NBA／獨行俠雙星58分擊沉快艇復仇 晉級第二輪

厄文(左)飆進30分拆解快艇防線。(歐新社)

前一場在洛城以30分之差擊潰快艇 的獨行俠，這股贏球氣勢也進一步延續到在達拉斯進行的第6場關門戰。

靠著第三節厄文 （Kyrie Irving）與唐西奇（Luka Doncic）聯手攻下20分，獨行俠單節殺出35比20的猛烈攻勢，一口氣摧毀快艇防線，打到第四節雙方差距甚至來到20分差，幾乎宣告比賽提前結束。最終，獨行俠以114比101拿下重要勝利，4勝2敗晉級第二輪，將和年輕的雷霆對決。

獨行俠曾在2020年和2021年兩次首輪倒在快艇面前，加上今年例行賽交手3次也是1勝2敗的劣勢，如今靠著兩場比賽大勝，總算是上演復仇記。這也是獨行俠自2022年打到西區冠軍賽後，再次突破首輪。

身為球隊拉開比分關鍵的厄文，得到30分6籃板4助攻2抄截2阻攻，唐西奇雖然三分球10投1中，仍貢獻28分13助攻7籃板。葛佛（Daniel Gafford）、華盛頓（P.J. Washington）和萊夫利（Dereck Lively II）也是得分兩位數。

快艇受制於獨行俠的防守，本身進攻難以開展，三分球29投僅8中，整體命中率41.5%。