NBA／雷霆4連勝橫掃鵜鶘 暌違8年再闖第二輪

亞歷山大（中）幫助雷霆突破首輪系列賽。（美聯社）

在沒有退路的情況下，鵜鶘在主場硬拚了前三節，到第四節初還握有5分領先，但威廉斯（Jalen Williams）和吉迪（Josh Giddey）聯手殺出一波18：2的攻勢，一口氣扭轉戰局，也把鵜鶘打入深淵。雷霆最終以97：89擊退鵜鶘，4連勝橫掃，挺進第二輪。

雷霆先發5人得分均達兩位數，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲得24分10籃板，威廉斯同樣24分，外加8籃板4助攻2抄截；霍姆葛倫（Chet Holmgren）14分9籃板5助攻，吉迪14分，多特（Luguentz Dort）11分8籃板。

失去威廉森火力奧援的鵜鶘，面對雷霆的防守毫無辦法可言，4場比賽得分都低於93分，只能黯然接受再次一輪遊的命運。

麥凱倫（C.J. McCollum）獲得20分，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）19分13籃板，瓊斯11分。而英格倫全場14投僅2中，得到8分6助攻4籃板2抄截2阻攻。

這是雷霆自2015-16年賽季以來再度突破首輪，當年主角還是杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。雷霆一路打到西區冠軍賽，在3勝1負聽牌優勢下連輸3場，慘遭73勝勇士 淘汰。

此外，雷霆上一次在季後賽 橫掃對手已經要追溯到2011-12年賽季，當年他們在首輪4勝0負淘汰獨行俠，之後殺到總冠軍賽才敗給熱火三巨頭。

雷霆是繼灰狼之後第二支橫掃對手晉級的球隊，將等待快艇 與獨行俠之間的勝隊，目前這兩隊是戰成2勝2負平手。