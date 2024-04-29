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NBA／快艇浪費31分領先 喬治、哈登各轟33分 驚險扳平獨行俠

記者曾思儒／綜合報導
喬治全場攻下33分，第一節就轟包括3記三分球在內的16分，寫下個人季後賽首節新高。 (路透)
喬治全場攻下33分，第一節就轟包括3記三分球在內的16分，寫下個人季後賽首節新高。 (路透)

快艇隊在當家球星雷納德（Kawhi Leonard）缺陣下，28日面對獨行俠隊的西區季後賽首輪第四戰一度領先31分，但下半場優勢花光、第四節一度1分落後，靠喬治（Paul George）和「大鬍子」哈登（James Harden）各轟下33分貢獻，驚險以116：111扳平系列賽，避免寫下難堪逆轉紀錄。

喬治第一節就轟下3記三分球在內的16分，寫下個人季後賽首節新高，也帶出快艇破隊史第一節紀錄的8記三分球，首節打完取得39：16大幅優勢，第二節在哈登外線破網後更以55：24領先；獨行俠有厄文（Kyrie Irving）和唐西奇（Luka Doncic）領軍追分，厄文單場轟下40分，第四節2分15秒的上籃更讓獨行俠以105：104反超。

優勢盡失的快艇，決勝關頭喬治和哈登再挺身而出，喬治先飆超前外線，哈登再完成「3分打」，雙星連拿6分讓快艇回到領先，讀秒階段兩人再以罰球穩定勝果，聯手包辦快艇最後5分鐘的18分，將系列賽2：2扳平。

哈登33分有15分集中在決勝節，另有6籃板和7助攻，喬治也有6籃板、8助攻外帶4抄截，聯手讓厄文雖轟40分卻成悲劇英雄。

唐西奇28日也繳出29分、10籃板、10助攻的生涯第4度季後賽「大三元」，4次紀錄夜都是面對快艇，但28日沒能在主場取得第3勝的「聽牌」優勢。

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