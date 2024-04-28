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NBA／率雷霆奪西區龍頭 戴諾特獲「年度最佳教練」

中央社／紐約28日綜合外電報導
奧克拉荷馬雷霆總教練戴諾特28日獲得NBA年度最佳教練獎。(路透)
奧克拉荷馬雷霆總教練戴諾特28日獲得NBA年度最佳教練獎。(路透)

奧克拉荷馬雷霆總教練戴諾特擊敗奧蘭多魔術的莫茲里、明尼蘇達灰狼的范奇，在28日獲得美國職籃NBA年度最佳教練獎。

儘管雷霆是NBA中球員平均年齡最小的球隊之一，但掌兵符第4年的戴諾特（Mark Daigneault）率隊在本季搶下57勝25敗，戰績排在西區第1。

在100張第1名的選票中，戴諾特搶下89張，一共拿下473分；帶領魔術近4年來首度闖進季後賽的莫茲里（Jamahl Mosley）獲得4張第1名選票，以158分排名第2；有1張第1名選票的灰狼總教練范奇（Chris Finch），以105分位居第3。

39歲的戴諾特28日受訪時表示，這一季以來，他一直用「不尋常」來形容雷霆，而他認為球隊能表現得如此出色，是因為球員有令人難以置信的野心。

戴諾特說：「他們關心自己的事業、各自努力著，但他們也非常欣賞彼此的成功，也會相互扶持。他們支持著彼此，我們整季都一起完成所有的事。」

帶領波士頓塞爾蒂克在例行賽搶下全聯盟最佳64勝18敗成績的馬茲拉（Joe Mazzulla）排在第4，紐約尼克的席柏杜（Tom Thibodeau）獲第5名，另一位也有得到第1名選票的邁阿密熱火總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）則位居第6。

NBA 季後賽 波士頓

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