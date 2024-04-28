我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大西洋兩岸都有通膨問題 但美國降息會比歐洲晚

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

NBA／公鹿缺3主將 溜馬外線轟破隊史紀錄率先聽牌

記者曾思儒／即時報導
哈利伯頓28日有5記三分彈在內的24分。（美聯社）
哈利伯頓28日有5記三分彈在內的24分。（美聯社）

以第3種子身分進入季後賽，公鹿隊季後賽首輪第4戰卻少了3位大將，當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）因傷缺陣，先發前鋒波提斯（Bobby Portis）28日打不到7分鐘就因出拳連吞2個技術犯規，直接被趕出場，讓主場的溜馬隊以破隊史紀錄的22記三分彈守護勝利，以126：115收下3連勝，系列賽取得3勝1敗的「聽牌」優勢，只差1勝就能演出「下剋上」戲碼。

里拉德第3戰第四節傷到右腳阿基里斯腱，2度MVP得主安戴托昆波則是月初就因左小腿傷勢休兵至今，波提斯則是28日第一節5分01秒和溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）發生衝突，兩人在籃下推擠，奈哈德先推了波提斯，波提斯接續對奈哈德揮拳，兩人都吞下技術犯規，波提斯再追加一次技術犯規，留下4分、3籃板就被驅逐出場。

雖少了3名主力，公鹿首節在米道頓（Khris Middleton）8分領軍下以33：33和溜馬打平，但溜馬靠第三節31：21攻勢拉開領先，且團隊外線手感火燙，全場三分球43投22中、命中率超過5成1，進球數也寫下隊史季後賽新猷。

溜馬28日點點開花，6人得分兩位數，中鋒透納（Myles Turner）表現能裡能外，三分球9投7中飆進全隊最高29分外帶9籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也有5記三分彈在內的24分；公鹿以中鋒B.洛培茲（Brook Lopez）27分最高，米道頓25分、10籃板，畢斯利（Malik Beasley）20分。

季後賽 哈利 字母

上一則

NBA／主場被紐約球迷攻占 安比德生氣喊失望：這不OK

下一則

NBA／率雷霆奪西區龍頭 戴諾特獲「年度最佳教練」

延伸閱讀

NBA／字母哥、小李G4缺席 波提斯第1節出拳再被趕出場

NBA／字母哥、小李G4缺席 波提斯第1節出拳再被趕出場
NBA／哈利伯頓季後賽主場首秀大三元 溜馬OT踹走公鹿

NBA／哈利伯頓季後賽主場首秀大三元 溜馬OT踹走公鹿
NBA／灰狼里德獲選年度第六人 衛斯特布魯克僅得2票

NBA／灰狼里德獲選年度第六人 衛斯特布魯克僅得2票
NBA／席亞康砍37分 率溜馬扳平公鹿

NBA／席亞康砍37分 率溜馬扳平公鹿

熱門新聞

大谷翔平將前往多倫多比賽。 （路透）

MLB／大谷翔平真的搭機去多倫多 藍鳥教頭：把帽子還來

2024-04-26 05:36
大谷翔平26日對戰藍鳥隊時擊出全壘打。(美聯社)

MLB／被藍鳥球迷噓聲伺候 大谷開轟回應 隊友也開噓

2024-04-27 02:50
「紐約時報」報導23名中國游泳選手雖藥檢呈陽性仍放行，使泳壇恩怨曝光。圖為曾在東京奧運奪下2金等4面獎牌的張雨霏。(新華社)

紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮檯面

2024-04-22 11:25
道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決。（美聯社）

MLB／119.2哩 大谷敲生涯最強一擊 菊池苦笑：快到看不見

2024-04-27 21:49

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

2024-04-23 02:30
大谷翔平搭機前往客場之旅。(取材自道奇官方X平台)

MLB／大谷躺平飛機上 球迷發問：合約包括2個座位？

2024-04-22 22:03

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款

奧州大麻種植場工作 紐約華男意外去世 親戚發動捐款
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國